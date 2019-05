Mi eterno agradecimiento

Hace una semana sufrí un serio accidente con mi moto. Tuve fracturas múltiples, me operaron y tendré una larga convalescencia que me apartará de mi trabajo y de mis actividades. En un momento en que uno queda tan afligido por todas estas consecuencias y se siente tan vulnerable, pienso en qué importante es contar con gente que brinda cuidado profesional y contención. Toda mi gratitud por ello a Hernán Munuce, Lyz Boldt, Andrea Valesani y a todo el equipo medico, radiólogos y enfermeras del Sanatorio Parque por el cálido trato recibido. No los olvidaré.

Eduardo Otero

DNI 27.744.750