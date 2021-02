Esta quisiera que sea mi última carta sobre este lastimoso tema: mi discapacidad y la rampa que necesito. Vivo en calle 9 de Julio 79 y debería manejarme para mis actividades con mi silla de ruedas motorizada pero en mi edificio no lo entienden y quieren que suba mi silla al ascensor, luego baje (con desniveles del pasillo) y haga lo mismo en la planta baja. Luego subir al piso (con desniveles) de salida y por ultimo bajar la silla para salir a la calle, y así para volver a mi domicilio. Yo no puedo hacerlo con mi brazo derecho, sin tendón por operación de cáncer de mama, y con el izquierdo tampoco puedo ya que se me cortó un tendón por el uso del andador. La comisión del edificio se niega a cumplir la ley nacional 22.341, la cual habla sobre la construcción de rampas. Vinieron de la Municipalidad e intimaron a la construcción de las mismas, la empresa administradora Valencia SRL solicitó presupuestos y los presentaron, hace un año que no puedo salir de mi casa ni para ir a los médicos. Quiero continuar siendo útil, no quiero dejar de ver a mis abuelos de los geriátricos, y a los niños a quienes les llevo ropa, comida y libros. Pedí guardar mi silla en un cuarto de planta baja pero resolvieron no cerrarlo con llave y que si me la roban yo me haga cargo. ¿Estaré hablando con gente sin corazón y cerebro? Espero que esta carta la lea alguien que tenga el poder de resolver este problema que es sólo falta de generosidad y de sensibilidad por parte de la comisión de este edificio.