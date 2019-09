Mi bici tu bici, segunda parte

Hace aproximadamente un año escribí en Carta de los lectores haciendo un reclamo por el sistema de bicicletas públicas de Rosario. Hoy, a más de un año del hecho, nada ha cambiado. Al escribir la carta, Ignacio, el gerente del área me llamó a mi celular y me dijo que cualquier cosa que aconteciera con las bicicletas lo llamara directamente a su número, el cual me atendió las primeras dos semanas y nunca más. Al día de hoy, no hay día en que salga de trabajar y me encuentre con dos bicicletas, con suerte, casi nunca hay. Es decir, estoy pagando por un servicio que no puedo utilizar. Lo que es más preocupante es que al llamar al 147 la operadora que toma la denuncia dice "entiendo, pero yo no puedo hacer nada"; y luego quien está siendo pagado para redistribuir las bicicletas te dice "entiendo, pero yo no puedo hacer nada, voy a donde me dicen". Entonces, quién puede hacer algo. ¿El que no me quiere atender el teléfono? ¿O alguien más? Tengo constancia de que somos muchas personas las que nos tomamos la molestia de estar muchísimo tiempo en espera para que las denuncias terminen en la nada misma. Y esto no se trata de una comodidad propia, es más que lógico que las estaciones que están cerca de los lugares aglomerados donde la gente sale de trabajar entre las 17 y 18 tengan bicicletas en ese momento, ya que mucha gente cuenta con ellas. A menos que cambien el sistema, no recomiendo adherirse a la membresía, porque además de abonar las bicicletas estarías gastando plata en otro sistema de transporte y tiempo en una denuncia que queda en la nada.

Rocío F. Barra

El fracaso del neoliberalismo

Hace 72 años, después de la Segunda Guerra Mundial, se reunió en Monte Peregrino, en los Alpes Suizos, un grupo de intelectuales, empresarios y políticos de derecha entre los que se encontraban Friedrich Von Hayek, Karl Popper y Milton Friedman. El objetivo era crear las bases ideológicas en contra de Keynes y su estado de bienestar argumentando que la planificación del Estado "sólo puede conducir al caos y al estancamiento", y despreciando toda limitación de éste a los mecanismos del mercado. De alguna manera se trató de una operación a nivel mundial financiada por industriales, banqueros y la Fundación Rockefeller. Hayek y Friedman vieron en la desigualdad un valor necesario en la sociedad para avanzar y crecer, se basaban en la selección natural de Spencer en la cual sólo las especies más idóneas logran adaptarse y sobrevivir a los cambios. El proceso histórico posterior puede resumirse en los nombres de Nixon, Pinochet, FMI, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, todos los cuales aplicaron recetas monetaristas, privatizaciones desmesuradas, elevadas tasas de interés, individualismo a ultranza, eliminación de los controles a los flujos financieros, elevación de los niveles de desempleo, recortes a los gastos fiscales y disminución de salarios. Como consecuencia, ampliación de la brecha entre ricos y pobres, la globalización de la pobreza y la indignidad del hambre para grandes sectores de población. En Argentina hemos padecido estas aplicaciones en las gestiones de Alzogaray, Martínez de Hoz, Cavallo, y en la de algunos aprendices actuales que intentan aplicarlas siempre con el mismo resultado. Vale la pena repasar la historia y la documentación objetiva que pueda ayudarnos por estos días a decidir criteriosamente en las urnas.

Omar Pérez Cantón

¿Y quiénes labrarán la tierra?

El dirigente social Juan Grabois, declaró a través de un video que publicó en su página oficial de Facebook Live su propuesta al candidato Alberto Fernández: la implementación de una "reforma agraria" que consistiría en la expropiación de la tierra a sus legítimos propietarios para redistribuirla a nuevos pequeños productores. No es la primera vez que este joven abogado de clase media acomodada, e hijo de un mítico militante peronista de los setenta y otrora esposo de la tristemente celebre y ex presidente del Pami, Matilde Menéndez, se despacha con consignas que atrasan cien años y culminaron en un rotundo fracaso cuando y donde fueron puestas en práctica. Sólo cabe alertar a este joven activista devenido en furioso militante K —que según dicen, mantiene trato directo y amistad con el Papa Francisco—, que una vez recibida la tierra mediante la reforma propuesta para obtener resultados óptimos es necesario trabajar muy duro —labranza, sembrado, desmalezado, cosecha— , y de la manera que se ha desempeñado últimamente y en público, tanto él como algunos de sus seguidores en los reiterados cortes de avenidas, protestas o piquetes, no exhiben características de trabajadores afanosos e incansables.

Marta Escobar