Mi asesoramiento al presidente

¿Cómo está señor presidente Mauricio Macri? Hace dos años que le escribí y no recibí contestación alguna. Uno de los temas era referido a que de la única manera que podíamos bajar la inflación era un control de precios de la canasta básica y luego de otros insumos. La forma era llegar con un equipo de asesores o inspectores al productor y de ahí ir subiendo la cadena de distribución para saber el porqué un kilo de carne cuesta primariamente 40 pesos y nosotros la estamos comprando a 160 pesos. Es decir, ver adónde se produce el desfasaje y ajustarlo al punto tal que no haya un desmedido porcentaje que hace que todos los productos prácticamente sufran estos excesivos incrementos. Técnicamente, esto creo que es posible y de a poco acomodaríamos todos los precios, y serían un fiel reflejo de lo que tendría que pasar con la realidad que en muchos casos no la estamos viviendo. Otro punto importante de hoy es que estamos todos ajustándonos y aprobando el modelo que usted impulsa, solamente le diría que el pueblo lo acepta y que a veces hay medidas que son antipáticas, y que de no tomarlas nos darían un respiro y un aire de confianza a todos nosotros. Me refiero por ejemplo a tener que pagar el fútbol, que ya no es "para todos". Creo que por lo menos un año mas se tendría que haber dejado todo como estaba y no obligar a la gente que erogue otro monto que le significa disminuir el poder adquisitivo, además de ser una medida impopular. Le pediría que arbitre las medidas convenientes para que vuelva a foja cero y no se cobre este abono por lo menos hasta después del Mundial. Tengo más para decirle, y si le sirve de algo ponga en práctica medidas que nos van a ayudar a mejorar. Le dejo un fuerte abrazo.

José Luis Máscimo

DNI 4.692.647