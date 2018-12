Merecida distinción

La periodista Marcela Isaías editora del suplemento Educación de La Capital ha sido reconocida por el Concejo Municipal de Rosario como "periodista destacada" de la ciudad en virtud de su trayectoria académica, labor periodística y su aporte a la educación. Desde el marco de interpretación, para discernir cual es la tarea del educador en una escuela que quiere ser portadora de significados, Marcela Isaías, con profesionalidad y compromiso alienta en sus escritos a deconstruir los paradigmas propios del mensaje burocrático y capitalista, a fin de que "aparezca" lo nuevo y pueda ser leído en clave de futuro. Una escuela que invita a descubrir en la propia educación pautas de interpretación del aquí y el ahora en su devenir histórico, asumiendo el compromiso de la co-construcción de ese tramo de historia, desnaturalizando las prácticas para cargarlas de sentido, trabajar colaborativamente, despertando el espíritu crítico, la comunicación y crear posibilidades para la producción y reconstrucción de saberes.



Raúl Pedemonte

Mi hijo mayor cursa desde primer grado en una escuela pública. Estando en sexto grado y siendo mejor promedio fue acosado por una docente que tenía por única finalidad perjudicarlo para que no figurase como abanderado. Corregía mal sus evaluaciones, lo obligaba a rehacer tareas aduciendo que no eran de su autoría. Todo este accionar consta en numerosa documentación presentada tanto en la escuela como en el Ministerio de Educación, incluso hay un expediente. Esas evaluaciones eran luego anuladas para no perjudicar a la docente. Al cursar séptimo grado y al ser tan evidente su desempeño por encima del resto de los compañeros si bien fue nombrado abanderado, en los actos oficiales pusieron a otro en su lugar. En octubre recibió una distinción del Rotary Club como mejor alumno, pero en el acto de colación no fue ni siquiera nombrado. Al consultar por este accionar nos dijeron que respetaban un protocolo del Ministerio. Sé que ya no hay forma de volver el tiempo atrás, pero al menos me gustaría poder decirle a mi hijo que no todo está mal, y que aún quedan personas decentes que aspiran a no estar tan distantes de Finlandia y Japón. También me gustaría decirle a mi hijo que siga apostando y que no piense en un futuro, como única opción, tener que irse a otro país con un título en la mano porque acá no se puede. Me gustaría decirle que aún celebramos con orgullo que alguien sea diferente, ocurrente, transparente. Quizás algún día podamos beneficiarnos de todos esos talentos. No lo aclaré antes, pero mi hijo es Asperger y no sé si su genialidad es por esta condición o viceversa.

Silvina B. Motta





Cobro de servicios



Un local que cobra servicios al público, ubicado en Entre Ríos al 400 de Rosario, con cuatro ventanillas, solo habilitan dos cajas, las que habitualmente alguna de las cajeras interrumpe en diversos momentos su atención por períodos prolongados. El lunes 10 de diciembre a las 12.10 no sólo estaba atendiendo una sola cajera, sino que también en un momento se ausentó la única que atendía. Más de 25 personas fastidiadas e indignadas comenzaron a reclamar respeto y que realice su trabajo. Algo más de 8 minutos retornó como la cosa más natural. ¿Cuántas cajas deben atender?, ¿a quién corresponde controlar y exigir que se cumpla una correcta atención? Nuestro tiempo vale y concurrimos a dejar dinero.

Arnoldo Gualino



La morisqueta de Benedetto



La morisqueta que el delantero de Boca Benedetto hizo a espaldas de Montiel, en la final de la Copa Libertadores disputada en Madrid, empañó la belleza de su gran gol conquistado. Pero también dejó demostrado que el hombre no aprendió todavía cosas medulares del fútbol. Como ser, que los partidos duran 90 minutos y a veces hay alargue, que el fútbol es un juego en conjunto y que hay que respetar a los rivales. Pero viendo el lado bueno de la cosa, su mal gesto me recordó los excelsos "gestitos de idea" que promovía Carlitos Balá en mi infancia, que contrarían totalmente con el gesto de cabeza hueca del delantero boquense.

Daniel E. Chávez