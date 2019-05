Mempo y el kirchnerismo duro

No es la intención de esta carta etiquetarlos, pero sucede que son ustedes mismos quienes lo hacen al unirse en un discurso retrógrado, soberbio y antidemocrático (por lo menos es lo que se desprende de la ausencia de voces levantadas que condenaran estas propuestas demenciales). Ahora resulta que ya no van sólo por Macri y su gobierno, vuestra autocrática propuesta sugiere la eliminación de uno de los tres poderes, pilares en que se sustenta la democracia, el Judicial. Ya lo hubo intentado “Justicia Legítima” cuando se encolumnó tras el proyecto de “democratización de la Justicia”. Habiendo fracasado en su intento, hoy ya no van “a por la Justicia”, van “por la democracia”. Pretenden hacer un perfecto “blend de anarquismo-despotismo-autocracia y absolutismo”. Ustedes están verdaderamente locos. Han ido mucho más allá de lo que una sociedad tolera. Y esa misma sociedad será la que sepultará con votos el intento revanchista que impera en muchos kirchneristas, que suponen que porque Cambiemos ha fracasado en todos lados, sólo le queda una alternativa al pueblo, ustedes. Se equivocan, la avenida del medio seguirá alimentándose del PRO, pero a partir de estos delirios lo hará con ustedes también y alcanzará la anchura que hasta ayer no tenía. En algo les deberemos estar agradecidos.

Juan José de Guzmán