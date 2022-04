Memoria activa de la resistencia

Según planteó Walter Benjamín la historia es discontinúa, la historia continua es la historia de los opresores, pero como él mismo señala hay que estudiar la historia a contrapelo. Entre el 19 de abril y el 16 de mayo de 1943 se produjo una insurrección que no debemos olvidar, es el Levantamiento del Gheto de Varsovia, cuando las tropas nazis determinaron el envío masivo de personas de origen judío hacia los campos de exterminio de Majdanek y Treblinka. La desigualdad en la correlación de fuerzas no fue obstáculo para que un grupo de resistentes enfrentaran a los verdugos exterminadores. Las tropas nazis aplastaron el levantamiento pero éste marcó un hito en la historia de la digna resistencia contra la opresión. “La esperanza proviene aún de los que tienen pocas esperanzas”. Sólo la lucha es emancipadora, la libertad se conquista no se mendiga.