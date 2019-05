Medicina fetal en Rosario

El domingo 3 de marzo en la página 33 de este diario me publicaron una carta con el título "Mil besos a nuestra beba del cielo", donde conté la triste situación por la que atravesamos las dos familias, cuando mi hija se quedó sin su beba (de casi siete meses de gestación), y yo sin mi nietita que no pudo nacer porque en Rosario no hay medicina fetal. El diagnóstico fue hidrops (edema grave). Debían viajar a Buenos Aires, pero no hubo tiempo. Pero hay una luz de esperanza, ya que el 5 de abril pasado, en el Hotel Ariston, el doctor Miguel Ariel (especialista en diagnóstico por imagenes) encabezó un encuentro de "Expertos en medicina fetal" con profesionales de todo el país e invitados internacionales. El tema a tratar fue "la preocupación de médicos por recortes en Salud que se alejan del progreso", considerando que el feto es paciente gestante desde la llegada de la ecografía. "El feto como paciente", son palabras textuales del doctor Miguel Ariel, y agrega: “A partir de la primera ecografía se debe tratar al embarazo con la debida atención multidisciplinaria, en áreas que incluyen a especialistas para el cuidado pre y perinatal, y opinar sobre la salud o enfermedad antes de nacer. Es ahí donde nace la medicina fetal. Y ante situaciones riesgosas estar preparados junto al obstetra, los genetistas, neonatólogos, hematólogos, infectólogos, cirujanos y cardiólogos infantiles”. Y agrega: "la Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal y múltiples colegas médicos, manifiestan su desacuerdo con el gobierno nacional por bajar de categoría al Ministerio de Salud a Secretaría, injustamente, disminuyendo el presupuesto en Salud”. Y termina diciendo: “Confiamos en que se revierta esta situación teniendo en cuenta la gran capacidad académica de los profesionales argentinos”. Para informes: www.medigen.com.ar (texto extraído de La Capital, suplemento Más el 31/3/2019). Nuestra beba del cielo debía nacer en esta Semana Santa, y las familias paterna y materna deseamos que nuestro sueño se cumpla, por los bebés que no nacieron, los no natos. Para que nuestro dolor no haya sido en vano.

María T. Forte

DNI 11.447.823