No se preocupen que no voy a deshojar una margarita, como se decía antaño, para tomar una decisión al quitar cada uno de los pétalos y decir "me quiere, no me quiere". ¿A qué viene esto? Con pretendido sentido del humor se me ocurre que el Papa debe estar procediendo a apelar a tal expediente, habida cuenta de que nada se sabe respecto de las razones por las cuales no quiere venir a su tierra natal. Lo poco que hay son especulaciones carentes de verosimilitud. Se aprecia el enojo de muchos, desconociendo cuáles son las razones del Sumo Pontífice para esquivar la visita a la Argentina. Ni él, su Santidad, ni el Vaticano, dan claras muestras de poseer interés en la visita en cuestión. Lo llamativo es que tanto se hace hincapié en esa negación, si no desea venir que no lo haga; total, nada habrá de cambiar su decisión como tampoco la situación del país. De todas maneras, y pensándolo de una forma diferente, no creo que sea un grave problema si no viene. El negocio lo perderían las agencias de viaje, la gastronomía y por añadidura la hotelería, los vendedores oportunistas, etcétera. Lamentablemente la Iglesia no ha podido frenar el desquicio provocado por el hombre en el planeta. Este buen señor se dio el lujo de recibir a una caterva de facinerosos, algunos de ellos habiéndolo censurado por su conducta como arzobispo de Buenos Aires. ¿Será una injuria gratuita?, con qué coraje el protocolo del imperio gobernante de la Iglesia Católica enfrenta la situación? Viene al caso recordar algunas citas bíblicas, ejemplo el de la mujer adúltera cuando Jesús le dice: "Tus pecados te son perdonados, vete y no peques más". El otro que expresa: "Hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por cien que no necesitan del arrepentimiento". No creo que ese rosario de hipócritas hayan seguido esos ejemplos. Pero creo que el Papa tendría que haberlos hecho arrepentir frente a las cámaras de televisión y hacerles prometer que de ahí en más no seguirían siendo lobos rapaces, sino inocentes corderitos, conejos o palomas. No entiendo ni al pretendido vicario mayor de Cristo, o al supuesto anticristo moderno. ¿De qué reniega este buen hombre que no argumenta fehacientemente su negativa a visitarnos? De todas maneras, sostengo desde mi parecer que ninguna doctrina religiosa va a cambiar la historia decadente de este mundo, transgresor en grado sumo.

Oscar H. Rodríguez

DNI 6.004.403



A nueve años de la muerte de Alfonsín



Con el transcurso de los años desaparecen las anécdotas y se valoran los contenidos más profundos y trascendentes de los políticos como gobernantes o como ideólogos. No sucede de igual forma con otras actividades del mismo modo e intensidad. El próximo 31 de marzo se cumplen nueve años de la desaparición de Raúl Alfonsín, quien tuvo una despedida multitudinaria y de un calor popular similar al de la muerte de otras figuras que calaron hondo en el sentimiento de los ciudadanos. Miles de compatriotas se acercaron aquel día por propia voluntad a despedir al llamado padre de la democracia, sin aparatos, sin ómnibus contratados, ni siquiera con una convocatoria promocionada hábilmente. Durante su mandato fue larga la lista de las difíciles circunstancias que soportó. Podríamos decir casi imposibles de superar; los más terribles y aberrantes hechos cometidos por la dictadura, asesinatos, desaparecidos, robos, desprestigio internacional, casi una guerra con Chile, deudas contraídas sin destino e imposibles de pagar y reclamos de todos los sectores, especialmente de los trabajadores. Frente a ello estuvo la valentía y lucidez de Alfonsín y el total respaldo de los legisladores partidarios y de todo el radicalismo. Sin duda, sancionar a los que ordenaron y cometieron crímenes aberrantes y promover el juicio a las Juntas Militares fue el primer paso para instaurar el estado de derecho. Esa fue la sólida base para que por primera vez la justicia de la República juzgara, sentenciara y encarcelara a las cúpulas militares. Produjo sorpresa y admiración en el mundo la fuerte decisión de poner en el banquillo a quienes se sentían dueños del poder. Aún hoy este juicio es un caso único en el mundo. Alfonsín descartó los consejos de muy altos dignatarios del mundo de no hacer los juicios por el riesgo de su caída. En forma paralela el peronismo reconocía la autoamnistía que se habían dado los militares y pretendían con ello borrar las atrocidades cometidas. Fue así que el candidato peronista durante su campaña defendió el autoperdón sostenido por todos los dirigentes que tardíamente descubrieron los derechos humanos. Es hora de recapacitar sobre el enorme valor de Alfonsín, quien nos aseguró estos casi 35 años sin golpes de Estado.

José Bielicki

Abogado y ex diputado nacional







La sufriente especie humana



Desde hace tiempo imaginamos un incierto final para la humanidad. Razones no faltan. El desaparecido astrofísico inglés Stephen Hawking predijo que la especie humana deberá trasladarse al espacio para vivir: "Nuestro actual mundo se tornará irrespirable al reducirse las áreas descontaminantes, habrá mayor calentamiento global y emisión de gases tóxicos". El aseguró que la ciencia, basándose sobre la observación y razón, descubrirá el origen del Universo mientras la religión lo hace por autoridad. Finalmente vaticinó que el incesante desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) producirá un quiebre en la raza humana. Difícilmente veamos este conjunto de predicciones pacíficas que no incluyen violencia, guerras, hambrunas o desocupación. Mucho más sombrías resultan otras actividades que dan cabida al armamentismo dentro del globo terráqueo: siglo tras siglo el hombre ha estado peleando contra el hombre. Ya sabemos que hay artefactos nucleares prestos a entrar en acción ni bien se apriete un botón. La horrenda faceta ignorada es la que se refiere al uso de bioarmas o armas bacteriológicas elaboradas con virus, bacterias y toxinas. Son innumerables las naciones que tienen armas bacteriológicas y material para producirlas, incluyendo al terrorismo internacional. Según Internet, Rusia y Estados Unidos almacenan en conjunto 40 mil toneladas de material bacteriológico. Resulta imposible predicar siempre en un desierto al que no desean concurrir aquellos responsables por las vidas de sus connacionales. Si los grandes personajes de la historia actual no acuerdan conceptualmente, será más difícil encontrar el hilo conductor hacia el desarme que salve a la humanidad del nefasto final comentado al principio.

Rubén Mario Baremberg

DNI 6.012.531





Reconocimiento al Hospital Carrasco



Es mi propósito hacer llegar por intermedio de esta sección mi reconocimiento al Hospital Carrasco por la atención brindada a mi señora madre, a quién recuperaron de un delicado problema de salud merced a la dedicación, humanidad y profesionalismo con el que se manejan. Vaya entonces mi agradecimiento al igual de toda mi familia, nuestros respetos y admiración para todo el personal sin excepción alguna contando con el director, doctor Pietro Bellitich Ruiz,y el subdirector, Fernando Gomez. Al excelente grupo de médicos: doctoras Alejandra del Pino, Romina Nieto, Virginia Alvarez. Silvana Galoppo, Sandra Mosconi y el doctor Pietro Belletich. Al personal administrativo, al excelente grupo de enfermeros de la sala de kinesiólogos, mucamas, cocineros, personal de limpieza, de vigilancia y camilleros.

Flor Boza Orihuela DNI 93.749.730











Qué es la violencia para mí



Si de estados o estadios violentos hablamos, yo le puedo graficar lo que representa violencia para mí. Violento es trabajar 17 años sin gozar de derechos laborales básicos; agresivo es no tener pausa para satisfacer necesidades básicas; tirano es colocar horarios sin discutir al menos poder cerrar o no un domingo. Ruin es una conducta indiferente de depositar personas en cubículos menores a un metro sin agua ni baño y dejarlos al olvido, conducir políticas de inclusión que no incluyen a nadie, 17 años de espera a un futuro mejor. ¿Estados o políticos ausentes? Explíquennos, sin tapujos ni mentiras, de qué y cómo vamos a trabajar cuando el sistema Movi ya no esté, y dígannos a nosotras, las madres, sin que se les caiga la cara de vergüenza, por qué quienes cargan tarjetas trabajan en pésimas condiciones. ¿No se merecen algo mejor? ¿acaso no lo valen? ¿No son ciudadanos al igual que ustedes? En fin "Por los hechos los conoceréis" (Mateo 7,15-20).

DNI 25.982.470







Obras del pintor Raúl Domínguez



Habiendo leído el domingo 11 de marzo la entrevista al joven Martín Raúl Domínguez, quien se refería a la invalorable obra del gran pintor de las islas, su abuelo Raúl, me retrotraje a la época en que se podía disfrutar de los maravillosos cuadros que mostraban la vida en nuestro gran río. Me pregunto, ¿de dónde parte esa indiferencia a este y a tantos hombres que tuvieron que ver con la cultura de la ciudad? ¿Es de los gobiernos de turno? ¿Es de la Secretaría de Cultura municipal? Por este medio quiero hacerles saber que mucho me interesa conectarme con él, ya que el recuerdo de su abuelo merece que hagamos algo para revertir esta dolorosa situación de desconocimiento.

Graciela Aguirre Sotomayor

DNI: 4.983.261