Me hicieron esperar en vano

Quiero informar sobre la falta de respeto de Cablevisión y Fibertel. Tenía una visita programada en Juan Manuel de Rosas 1460 para transferir el cable e internet. Me hicieron esperar desde las 8 a las 17 sin importar si uno trabaja. Y lo peor de todo es que no fueron, pese a la infinidad de llamados de mi parte. En una de las tantas, me dijeron que estaban yendo (12 horas). Luego que entre las 15 y las 17. Jamás fueron y cuando reclamé me atendió una persona en el Chaco, quien me dijo que el móvil se había roto y me reprogramó para el martes 9. Una verdadera vergüenza.

DNI 11.750.759.