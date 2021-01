Más preguntas sobre el destino del dinero de la deuda externa

Señor Cáceres, ¿donde está el dinero de la venta de YPF y quién detenta la famosa acción de oro? ¿De la venta de Entel, de los canales de televisión, de Aerolíneas Argentinas, de los aeropuertos, de la Empresa Líneas Marítimas Argentinas, de Ferrocarriles Argentinos, de Encotel, de Gas del Estado? Sigue la lista y nos preguntamos: ¿Dónde está el dinero? Esto ocurrió con Menem.

Pero con Kirchner, más reciente, le pregunto al señor Cáceres: ¿Dónde están los u$d 630 millones que el Estado Nacional, o sea todos los argentinos, le dimos al gobernador corrupto de Santa Cruz? ¿Dónde está la rendición de cuentas?

Cristina dejó al Banco Central sin fondos. Cínico ha sido el gobierno kirchnerista y lo sigue siendo. Es un gobierno mentiroso; si no lo cree lea los diarios, entérese. Con este gobierno llegamos al 50% de pobres.

Los políticos no están presos por política, están presos porque son corruptos. Lo perjudicaron a usted y a miles. ¿O usted piensa que Macri le dio el bolso con los millones de dólares a López para que lo revolee al convento? Me gustaría saber si usted se aplicará la vacuna rusa.

Alberto Fernández inaugura obras realizadas por Macri. No involucre a quienes no piensan como usted. La oposición nunca utilizaría una desgracia como el Covid-19 para obtener beneficios políticos, no son kirchneristas.

Terminando, el empréstito fue para pagar los desastres económicos dejado por CFK. ¿Qué obras de infraestructura hicieron los Kirchner en 12 años? Como dijo José Ortega y Gasset en mayo de 1937: “Ser un pueblo de hombres: es poder hoy seguir en su ayer sin dejar por eso de vivir para el futuro, poder existir en el verdadero presente, ya que el presente es solo la presencia del pasado y del porvenir, el lugar donde pretérito y futuro efectivamente existen”.

Manuel M. Vergés

DNI 6.029.435