Manuel A. Pueyrredón

Fue coronel de granaderos a caballo de San Martín. Vivió los últimos años de su vida en Rosario entre 1858 y 1865 en que falleció un 10 de noviembre siendo sepultado en el cementerio "El Salvador". Era sobrino del Director de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón. Al regreso de Brasil, enviado para formarlo en el comercio con familiares, en setiembre de 1818 se presentó ante su tío para solicitarle lo incorpore al cuerpo de granaderos a caballo. Pronto partió a Chile. Cuando llegó en 1819 ya habían sucedido las batallas de Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. Pero la lucha en aquel país continuaba con la campaña al sur de Chile para evitar la reorganización del ejército español, donde fue asignado. Durante tres años hasta 1821 recibió sus famosas diez heridas y en la última quedó abandonado por muerto. Llevado a Mendoza lo declararon inepto para continuar en el ejército. Recuperado, no pudo sustraerse de las luchas civiles que lo llevaron a terminar su etapa militar en Montevideo. En 1858 se instaló en Rosario, donde dejó las armas por la pluma, escribiendo gran parte de sus memorias que han tenido múltiples ediciones. En la ciudad, departió con un sobrino que periódicamente visitaba Rosario, José Hernández, el autor del Martín Fierro, hijo de una hermana suya. La tapa del nicho que custodia sus cenizas la cubre una placa de bronce para su recuerdo.

Ernesto Del Gesso

¡Que lindo desfile pudimos disfrutar!

Una enorme emoción me provocó volver a disfrutar, como en los viejos tiempos de mi niñez y juventud, a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas descollar en un nuevo y formidable desfile sobre la ancha avenida del Libertador General San Martín. Y de paso, desde mi humilde posición de civil memorioso y agradecido, vaya mi homenaje a la enorme valentía con que se desempeñaron a través de toda la historia, defendiendo a la patria contra invasiones externas. ¡Viva la Patria y quienes la defendieron!

DNI 6.259.301

Empezar con un simple café

Me gustaría manifestar mi asombro y cierta inconformidad con respecto a los servicios de bar de las estaciones de servicio YPF, en general, considerando que un cortado en jarrita aumentó nada menos que a $71. Entiendo que se pagan comodidades y quizás, otros impuestos, pero el margen de ganancia supera una realidad no acorde a estos momentos difíciles. Un café puede tener poca importancia y ser un artículo de lujo, pero, ¿por qué no comenzar con un simple café?

DNI 12.730.590

Explosión de senegaleses

Después de ver en un canal de televisión la terrible noticia de la explotación de senegaleses en Argentina en pleno siglo XXI (mujeres; prostitución, hombres; venta callejera de artículos de contrabando) no puedo dejar de relacionar los puestos de venta de contrabando en pleno centro de nuestra ciudad atendidos por extranjeros. En apariencia al delito de venta de contrabando se agregaría el de trata de personas. Como ciudadano pido al gobierno provincial y municipal una respuesta a esto ya que los puestos proliferaron durante la actual gestión. También pido respuestas a los concejales de los distintos partidos ya que todo el que camina por el centro no puede dejar de ver esto. Además ha sido denunciado en varias oportunidades en los medios de comunicación locales como este diario.

DNI 1O.630.055

Vivir en doce cuotas

Oír hablar de planes para comprar automóviles, de doce cuotas sin interés, de equilibrio fiscal, de productos, de "obras" mientras se hace nada por la gente que se está muriendo de frío en la calle, linda en la obscenidad. El periodismo "patrocinado", que evidentemente ya sabe cuáles serán los resultados de la elección, ya nos explica cómo serán los primeros días de este gobierno en el próximo mandato. Es hora de que corten el bla, bla, bla y el gobierno imite a nivel nacional, provincial y municipal a los directivos de River Plate para ayudar a los que ni siquiera pueden darse el lujo de seguir viviendo en doce cuotas.

Leonardo Peusner