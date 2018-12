Madre, docente e indignada

Queridos lectores, quiero contarles que soy mamá de un niño de dos años, que soy profe de historia, que tengo un cargo de prosecretaria en la Eeso N° 251 y once horas cátedra en una escuela en Alvear. Que me cuesta mucho sostener tantas horas de trabajo ya que pago más de jardín que lo que gano como docente. Que no me rinde viajar a trabajar a Alvear por el precio de la nafta. Que a la brevedad voy a tener que renunciar a esas horas cátedra. Que hace unas semanas debieron operar a mi hijo de una hernia en un testículo y que debí solicitar una semana (en total seis días) de licencia por atención a familiar por expresa indicación del médico cirujano ya que el niño debía hacer reposo esa cantidad de días. Que a un día de informar la licencia a Salud Laboral, pasó la médica auditora a controlar que yo estuviera en mi domicilio cuidando de mi pequeño hijo. Que la médica confundió mi domicilio. Que dejó la constancia de visita en la casa de mi vecina, dejando claramente asentado que visitaba un domicilio que no es el mío e injustificando mi licencia. Que por tal motivo, el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe me descontó seis días de trabajo, que es un montón de dinero. Que justo ese día, mi vecina tampoco se encontraba en su domicilio. Que en el mes de diciembre voy a cobrar menos de la mitad de mi sueldo. Que mi hijo se quedará sin su regalo de Navidad. Que debemos sufrir estos atropellos y más, y no encontramos respuestas en ningún organismo oficial. Que mi sueldo de docente no me alcanza para llegar a fin de mes. Que cada paquete de pañales me cuesta más de quinientos pesos. Que la crisis la estamos pagando con creces los laburantes. Que debo evaluar, corregir y entregar todas las planillas de calificaciones hoy. Que tengo que preparar las palabras de despedida de mis quintos años. Que estoy angustiada, cansada. Indignada. Que lo mejor que me pasa por estos días es la contención y comprensión de mis alumnos. Que esto afecta a la calidad educativa y el ministerio lo sabe.

Giuliana Marinucci

Mi eterno agradecimiento

Quiero expresar mi profundo reconocimiento al Instituto de Idiomas Santa Josefa Rosello. Con gran alegría mi hija egresó el 29 de noviembre pasado de la carrera auxiliar bilingüe. Por este medio, y para que sea público, hago llegar mi agradecimiento a todos los docentes por su nivel académico unido a su trato cariñoso y dedicado; a la contención de la preceptora Sandra, a la presencia permanente y atenta del personal administrativo y no docente. Es para mi familia una inmensa alegría que hayamos podido compartir este tiempo de crecimiento y aprendizaje de mi hija Carla. Junto a mi agradecimiento envío un fuerte abrazo a todos los integrantes de esta comunidad educativa.

Marcela Vitale.

Marcela Vitale.



Jugadores brasileños

Hace ya muchos años, cuando Newell's había descendido a la divisional "B", requirió a préstamo varios jugadores brasileños que hicieron más de cien goles en esa divisional. Algunos que tenemos varios años de edad y de aficionados al fútbol, recordamos nombres tales como Zucca, Diogo, Conceiçao, Rocha, Heraldo Bezerra, que le dieron calidad de fútbol y muchísimos goles, tan es así que ascendió al finalizar ese campeonato a primera división. No es necesario que se soliciten jugadores de primera división a ese país vecino, simplemente de segunda categoría, y son tan buenos que se mostrarían en vidriera para ser vendidos a clubes importantes sin que nuestra institución tenga que desembolsar dinero alguno, es decir pedirlos a préstamo. Esta sugerencia me parece acertada y por ello quisiera que la dirigiencia leprosa lo piense y pueda traer a buenos jugadores sin desembolsar nada.

José B. Koosnac



¿Por qué aumenta el riesgo país?

No hace falta ser economista para responder una pregunta tan sencilla. Este fin de semana trascendió una encuesta que le daba ventaja a Cristina sobre Macri en un hipotético ballottage entre ambos. ¿Alguien supone que algo puede asustar más a un inversor que un horizonte con posibilidad de retorno del kirchnerismo, acaso? Yo, como ciudadano creo (y estoy seguro de ello) que la sociedad no se suicidaría así porque sí. Pero aquel que tiene que arriesgar sus ahorros jamás lo haría en un contexto semejante.

Roque Villazán