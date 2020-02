Luego del fallo del TAS

El actual presidente xeneize la tiene mucho más clara que su antecesor, pues dijo “conmigo ni se jugaba, volvíamos al club y éramos campeones”. Y vaya que hubiera sido válida su reflexión, a qué exponer al equipo a que sucediera lo que finalmente ocurrió, con el agravante de que todo el mundo lo viera y sacara la única conclusión posible, en el Bernabeu se coronó un legítimo campeón. Porque hoy, River es más que Boca. Por un montón de razones que no vienen al caso puntualizar. Porque del Boca de Bianchi quedó el recuerdo, hoy es otro tiempo y ya no lo es. Amor Ameal no sé si es rockero, pero debe saber de memoria aquel tema de Fito Páez, “Nada es para siempre”.

Mariano Aldao