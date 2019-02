Los venezolanos ya votaron con los pies

Solo en Colombia hay cerca de un millón de venezolanos que han huido del gobierno chavista dejando familia, trabajo, estudios y hasta propiedades. En Buenos Aires, el acento venezolano es cotidiano y, pocos días atrás, vi a una estudiante de la Universidad Central de Venezuela que vivió en las calles porteñas hasta que una señora se apiadó y la llevó con ella. La opinión de estas personas, el "voto" de estos inmigrantes, muchos de los cuales literalmente llegaron a pie, es más importante, mucho más real, que los que ponen una simple papeleta en una urna. Y cuantos más hubieran querido salir y no han podido. Es ésta la peor crisis humanitaria de América Latina y bastaría este "voto con los pies" para que el chavismo deje el gobierno. Pero el sistema político actual es incoherente, por no decir perverso y permite que se impongan gobiernos con semejante rechazo popular. Es que la "autoridad" de los estados modernos se basa en el monopolio de la violencia y solo puede acarrear conflictos. En contraposición con el mercado donde las acciones resultan de acuerdos pacíficos y voluntarios entre las personas. "Si no le gusta, preséntese a las elecciones y gane" argumenta el oficialismo, pero dicen eso porque saben que, de algún modo, lograrán ganar. En Venezuela, según denuncias de organizaciones internacionales, muchos dirigentes de la oposición están impedidos de postularse; unos presos, otros inhibidos "legalmente" y el resto, en el exilio. Venezuela ha tenido dos poderes judiciales, dos parlamentos y ahora dos presidentes. El autoproclamado Juan Guaidó, al ser consultado sobre posibles intervenciones militares, declaró que "todas las opciones están sobre la mesa". Esperemos que no ocurra. Obviamente, el chavismo no renunciará ya que se arriesga a severas condenas en el futuro. Por este motivo, Guaidó aseguró que ofrecería una amnistía a los militares y al gobierno. Pero esto es imposible en el sistema actual. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, no son susceptibles de perdón, amnistía o indulto. Cualquier ley que se dictara para perdonar al chavismo, sería nula. Y los tribunales venezolanos o la Corte Penal Internacional deberían proceder con independencia de dichas leyes. Y si algún país diera asilo, las órdenes de captura y procesamiento deberían seguir pendientes, de modo que, apenas salgan de la frontera del país que otorgue el asilo deberían ser detenidos y llevados a juicio. El sistema político basado en sanciones violentas deberá ser revisado en el futuro, porque nos ha metido en un callejón sin salida.

Herencia versus hipoteca

Don Arturo Jauretche, padeciendo la historia patria década del 40/50 pero visualizando el futuro dijo: "Los argentinos apenas si tendremos para pagarnos la comida de todos los días. Y cuando las industrias se liquiden y comience la desocupación, entonces habrá muchos que no tendrán ni para pagarse esa comida. Será el momento de la crisis deliberada y conscientemente provocada (...) No habrá entonces más remedio que contraer nuevas deudas e hipotecar definitivamente nuestro porvenir. Llegará entonces el momento de afrontar las dificultades mediante la enajenación de nuestros propios bienes, como los ferrocarriles, la flota mercante o las usinas". Hoy pasados varios años, el pueblo lucha internamente al igual que los perros del matadero, peleándose por las achuras, mientras el abastecedor se lleva la vaca. La evidencia de un plan de ricos para ricos, más una interpretación paranoide de la realidad, demuestra con la fuerza de las revelaciones, que la soberbia no es grandeza sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande pero no está sano. Después de tantas propuestas de letrina, promocionando el evidentemente fracasado, "Mejor equipo de los últimos cincuenta años", resulta evidente que "las personas no están jamás tan cerca de la estupidez como cuando se creen sabias", observando que la élite del actual gobierno ha egresado del Cardenal Newman, colegio privado más caro y selecto de la sociedad porteña (cuota nivel secundario de 24 mil pesos mensuales). En contraposición a los dichos de la gobernadora de Buenos Aires, al sostener que nunca un pobre puede ser abogado o ingeniero, Jauretche propone una sencilla reflexión: "Hay gente tan ignorante que porque aprendió a leer y escribir se cree que sabe leer y escribir".

Burócratas que no toman colectivos

El martes 29 de enero se registró una temperatura de 40 grados. Debía tomar un colectivo y decidí cargar la tarjeta Movi con el valor bonificado de 40 viajes, es decir $ 800. Quise abonar con mil pesos pero para mi sorpresa el empleado me explicó que el Banco Municipal no les proveyó de los detectores de plata falsa para esos billetes (que circulan desde diciembre de 2017). Conclusión: no pueden aceptarlos. Estuve esperando la línea 103 (Rosario Bus SA) en Paraguay y Rioja unos 45 minutos desde las 15 horas. La unidad no contaba con aire acondicionado, o al menos no estaba funcionando. Como la máquina no emite más tickets en papel, luego de pagar el pasaje, para saber el monto que le queda disponible, debe mirar en simultáneo el visor diminuto que está en la parte superior de la máquina, no apto para personas cuya altura sea inferior a 1,60 metro y/o con alguna disminución visual. Otra opción es descargar en el celular una aplicación que, entre otras funciones, permite conocer el saldo. No me cabe la menor duda que quienes planificaron estos cambios son funcionarios burócratas que jamás toman un medio de transporte público y que tienen cero empatía con los usuarios de estos servicios. ¡Qué falta de capacidad para ponerse en lugar del otro! Ni hablemos de la relación costo/beneficio para los pasajeros; para ser más claros, el costo es muy alto para el pobre servicio que se presta. Les recuerdo que no todos los jubilados gozan del pasaje sin cargo y que son muchas las personas que no tienen celular o que ni siquiera cuentan con internet. Los ciudadanos de a pie que pagan sus impuestos y con esa recaudación ustedes cobran sus abultados haberes, van a estar agradecidos si hacen cambios pensando en todos.

Extracción de árboles añosos

Nuestra organización quiere expresar su total apoyo a la opinión del profesor Eduardo Spiaggi emitida el 22 de enero en Carta de Lectores y seleccionada cómo destacada por su contenido. Dedicados hace muchos años a la educación ambiental en forma teórica y práctica, no podemos menos que coincidir en la valoración que el especialista de amplia trayectoria, hace de los trabajos que la Municipalidad comenzó a ejecutar en la República de la Sexta. Los que "diseñan" estas estrategias para "mejorar" la vida de todos parecerían ser accionistas de Loma Negra. La intendente firmó con el Papa Francisco un compromiso para mitigar el calentamiento global, que después sus funcionarios incumplen. La verdadera creatividad es encontrar la forma de equilibrar nuestros intereses con lo que la naturaleza nos propone. Instamos a recapacitar sobre la indolente extracción de árboles añosos y a buscar una solución acorde a los reclamos legítimos de la vida. Y por favor, que la respuesta no sea la plantación de retoños a futuro. ¡El futuro es hoy!

