Soy paciente que se atiende en el sector publico de salud a raíz de una dolencia que me acompañará de por vida. Hoy te convoco a estar atento y movilizado en defensa de la "Salud Publica en la Argentina". Este gobierno nacional, indolente, progresivamente acciona en su contra. Si te crees presidente de ella, o tenés ingresos que te posibilitan atención en el área privada y aún en el extranjero, te aseguro que te equivocas. Te doy este ejemplo que desenmascara a su vez la catadura ética y moral de los que nos gobiernan. El pasado mes de agosto, en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, internaron de urgencia con un cuadro de suma gravedad al conocidísimo diputado nacional de Cambiemos Eduardo Amadeo. Luego de una prolongada internación, con un estado reservado de salud, lo sacaron adelante los facultativos del hospital. Hace poco más de una semana, el diputado Amadeo, con su recobrada salud y óptimo estado, declara: "Hay que echar a los vagos del Estado". Aprovecho a señalar que el muy caradura y numerosos de sus familiares son parásitos del mismo desde años. Lo gravoso del hecho es que lo expresa cuando el Estado que él representa en la Cámara, acciona contra la salud pública y sus integrantes. Hoy todos y por todos los medios a nuestros alcances debemos elevar nuestro rechazo a esta política inhumana y de despojo de nuestra seguridad en la salud. Se las dejo picando.



Adolfo Petruskevicius

DNI 11.449.966

Sobre el clásico rosarino

En Santa Fe no quieren nuestro clásico. Está bien. Ninguna ciudad del país se merece que le aterrice todo el regente rosarino por dos, y encima enfrentándose. Mover ambas hinchadas desde un mismo origen a un mismo destino es una gran imprudencia. Considerando la situación, es prudente eludir alguna norma del reglamento de Copa Argentina. Lo sensato sería eludir la menor cantidad de normas posibles y las menos trascendentes. Se tomó la resolución que se tomó. Ninguno de los dos equipos tiene que ser beneficiado con la localía. En este punto no sólo cuenta la presencia de los hinchas. Se tiene que jugar en cancha neutral porque es lo que corresponde, como lo señala el reglamento. Tampoco es justo prescindir del público (característica principal de esta competencia). Esto, en todo caso, es un parche, no una solución. El clásico habría que jugarlo en el estadio Gabino Sosa, con los pocos hinchas que entren. El operativo policial quedaría muy cómodo, en el amplio parque Yrigoyen, que rodea el estadio de Central Córdoba. Esta alternativa reduciría el público, el operativo, los riesgos y los costos. Esta opinión puede ser considerada, siempre y cuando las autoridades correspondientes resignen en parte sus ganancias respecto el evento. Obviamente, achicar las dimensiones del mismo, reduce la recaudación y sus respectivos negocios. ¿Vamos a priorizar el aspecto económico de unos pocos, o la seguridad de los hinchas y el folclore del fútbol?

Federico Crespi



Una pícara marcha atrás

Sólo en apariencia, el Estado argentino dio marcha atrás en el decreto que ajustaba retroactivamente el costo del gas para los argentinos, como ajuste tarifario por la devaluación sideral del peso. Al hacerse cargo el Estado, y no los consumidores en forma individual, de la deuda que contrajeran las compañías de gas con las petroleras (a quienes el Estado les garantizará un rédito en moneda extranjera, el que fuera afectado por la menor recaudación dada la pérdida de valor del peso), sigue siendo toda la gente la que afronte una pérdida privada de ganancias. Seguramente, la postura de la UCR hubiera sido más justa (las compañías absorberían el 50 por ciento de dicha pérdida y el otro 50 por ciento el Estado), pero el riesgo de perder una votación en el Senado ante la oposición y de perder fondos privados de sus propias compañías hizo que una contramarcha resultara menos perjudicial para quienes gobiernan y sus propios bolsillos. Aunque olvidaran avisarle al presidente que seguía vociferando a cuatro vientos que "la energía cuesta y hay que pagarla", lo que no pronunció pero quedó en claro es que es mejor si las pérdidas por sus malos acuerdos la sigue pagando la gente, aunque ésta no lo note.

Karina Zerillo Cazzaro