Los saberes en la brecha tecnológica

Los aprendizajes no pueden ser pensados de manera homogénea ya que estamos frente a chicos de otra generación, que necesitan motivación constante para aprender ya que se aburren fácilmente.

Se les deben ofrecer herramientas para que seleccionen información y motivarlos a aprender sin perder la afectividad de las miradas, las sonrisas, atendiendo a la autonomía y la independencia para formar seres pensantes y ávidos de investigación e información.

Ahora bien, ¿por qué ya no juegan los niños como antes? ¿por qué tanto desinterés por leer? ¿por qué no saben esperar y quieren todo ya? ¿por qué sólo dialogan por mensaje de texto o en redes sociales? ¿por qué ya no hay diálogo en la familia? ¿cómo hablan? ¿cómo escriben? ¿por qué se normaliza el hablar y escribir mal?

Quizás lo más acertado sería no optar por los extremos, buscar la justa medida, el sabio complemento y el optimismo de un futuro mejor.

Gladis Benedetti

