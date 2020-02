Los rugbiers y el crimen

Los ribetes trágicos de este hecho no sólo muestran a un grupo de rugbiers en un comportamiento inhumano y criminal. Esto ocurrió y sigue ocurriendo a lo largo y ancho del país. La gente joven en general tiene ese comportamiento. Exceso de alcohol antes y después de ir a “divertirse”. Cocaína, marihuana, también se intercalan. Nadie dice cuántos son, pero son muchos. ¿Todos juegan al rugby? No. Es un comportamiento generalizado, calcado. Las agresiones dentro y fuera de los boliches. La conducta de operar en gavilla, mientras que los patovicas encienden otro costado de la violencia en lugar de contener y calmar. La policía absolutamente ausente. Los dueños de los boliches promueven el exceso y en muchos casos ejercen negocios no santos. Los funcionarios que deben controlar y hacer cumplir las leyes pasan silbando. Los padres se contentan con que sus hijos se emborrachen y droguen en sus hogares, ya que no pueden ni saben guiarlos hacia un sendero que incorpore valores que sirvan a su presente y su futuro. Los fabricantes de juegos que desde hace muchísimos años vienen ocupando todas las pantallas y las computadores enseñando a matar. Porque matar es divertido y suma puntos. Y por si eso fuese poco una sociedad que va distraída por la vida sin entender el porqué de sus tragedias. Muy malo sería si este crimen y esta violencia no sirvieran para encender la luz en medio de tanta oscuridad.

Miguel Amado Tomé