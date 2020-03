Los reyes de la improvisación

Lejos de intentar inquinar al lector con mi incipiente paranoia, el objetivo de esta misiva es plantear cuán preparados estamos para afrontar la epidemia que viene azotando a China y que en forma implacable va recalando en otras partes del mundo. El ministro Ginés Gonzáles García señaló que su preocupación es mayor por el dengue y un rebrote de sarampión que por el coronavirus. Es de público conocimiento que el dengue se cobra varias vidas anualmente en estas latitudes y mayormente en período estival, y no es menos cierto que fallecieron dos personas por sarampión después de 20 años. Pero creo, modestamente y reconociendo mi ignorancia en lo que es la salud pública; por lo que los medios nos muestran, como este fenómeno se va llevando muchas vidas a su paso. Al estar lejos del país asiático de origen y por ende suponernos aislados de tomar contacto con la epidemia; bastó el solo hecho de que involuntariamente ingresara un portador (alguien recientemente contagiado y aún sin síntomas) para que el riesgo se transformara en realidad y una vez más, improvisar (somos especialistas) en medio de un posible e inevitable caos sanitario. Observo (por lo que leo y escucho) que la laxitud de los controles y la precaria data compartida hacia la sociedad en materia de prevención, muestran un marcado desinterés por este gran flagelo que amenaza a la humanidad sin contemplar fronteras. No sólo Ezeiza debe ser un gran filtro a la hora del ingreso al país (existen casos de pasajeros llegados de zonas críticas y sólo personal de Afip hizo algunas preguntas, demás está destacar, de otra índole), sino también otras aeroestaciones, terminales navieras y puertos comerciales en donde se produce a diario contacto con las tripulaciones de buques extranjeros. La comunicación y educación a la gente común es fundamental para que los ciudadanos nos informemos para tomar recaudos primero y saber qué hacer y dónde recurrir ante la primera señal sospechosa o indicio que nos genere incertidumbre. Apelo a la idoneidad de las autoridades, a la asepsia de intereses políticos para que no se contamine este tema que es un problema de Estado, y entre todos forjar un escudo ante esta terrible pandemia.

Ernesto Ercoli

Recomendaciones sobre el coronavirus

En su bien intencionado afán por evitar la histeria colectiva, muchos minimizan la seriedad del coronavirus y del impacto de una pandemia para el mundo. Ante una serie de informaciones confusas y/o erróneas vertidas públicamente comparto algunas recomendaciones simples con respecto a la prevención del contagio de COVID-19. Aclaro que no soy virólogo, ni médico, sino biofísico (Phd; Harvard), y que mis afirmaciones están basadas en la opinión de expertos. Como es sabido, el virus está en las secreciones de gente infectada, no en el aire; por lo tanto, el peligro es el contacto con otros (dar la mano, besarse), con los objetos compartidos que nos rodean en el mundo (botones de ascensor, carritos de compras, biromes, pantallas y láser de reconocimiento de impresiones dactilares de los bancos) y con nosotros mismos (llevándonos la mano a la nariz, cosa que hacemos inconscientemente unas 100 veces por día). Un consejo útil del médico virólogo y codescubridor del coronavirus James Robb, consiste en usar barbijo (en caso de declararse una pandemia) a fin de aislar la nariz de nuestros propios dedos. Con respecto al estornudo, debe estornudarse en un pañuelo descartable, no (como se ha afirmado) sobre la ropa que puede mantener el virus activo por una semana; por la misma razón es peligroso limpiarse la nariz con la manga, por ejemplo. Finalmente, una forma de prevención general, que es primordial para evitar que todo tipo de enfermedades infecciosas ingrese al hogar consiste (según un reciente estudio de Salud Pública de Harvard) en dejar los zapatos fuera de la casa: los zapatos son los mayores portadores e importadores de bacterias y virus. Confiemos en que nuestros esfuerzos de prevención individual contribuyan a detener la pandemia vaticinada por la OMS.

Leonardo Peusner

La banda de policía y un acto

Cualquier actividad implica un riesgo potencial o fortuito, pero una de las actividades más riesgosas debe ser la del brigadista de explosivos. Este hombre sabe que ante un paquete sospechoso puede haber una trampa cazabobos y que un mal movimiento o tocar la pieza equivocada puede ocasionarle la muerte. El elegir esta actividad implica tener el coraje suficiente para arriesgar su vida con el solo objeto de proteger los bienes y las vidas de terceros. Ejerciendo esta función, el oficial ayudante Ernesto Olivera, y el cabo primero Roque Farías, el 10 de febrero de 1977 murieron en la ciudad de Rosario cuando intentaban desactivar un explosivo. Al cumplirse el 43° aniversario de este suceso, en la ciudad de Santa Fe se dispuso organizar un acto de homenaje a estos servidores públicos caídos en acto de servicio y se creyó oportuno y adecuado que participara la banda de música de la policía de la provincia, ya que las víctimas eran miembros de esa repartición y cayeron en acto de servicio. Con este objeto se solicitó por nota al jefe de policía la participación de la banda de música. El acto se realizó con absoluta normalidad y contó con la presencia de la señora viuda de Olivera y familiares del agente Miguel Angel Bracamonte, muerto por la detonación de otra bomba colocada por montoneros en la ciudad de Rosario. De inmediato se comenzaron a escuchar algunas voces repudiando la participación de la banda de música de la policía en lo que califican de “un acto prodictadura”. Es obvio que personas mal intencionadas han transmitido información falaz sobre los motivos del acto, lo que provocó el repudio sobre la participación de la banda policial; que era lo correcto, por tratarse de un homenaje a heroicos policías caídos en cumplimiento del deber. El homenaje no era a represores ni genocidas. Era un merecido homenaje a víctimas de la barbarie terrorista.

Orlando Agustín Gauna

La calesita de Pichincha

Cambiamos la noche por la tardecita, pero seguimos haciendo lo mismo. Cambiamos el lugar por otro un poco más alejado, pero seguimos haciendo lo mismo. Le asignamos una justificación solidaria o ideológica, pero seguimos haciendo lo mismo. No lo anunciamos y sorprendemos, pero seguimos haciendo lo mismo. Lo tenemos autorizado pero no consensuado, y seguimos haciendo lo mismo. Aturdimos con música, cortamos calles, expendemos bebidas y comida con controles bromatológicos dudosos, pero seguimos haciendo lo mismo. Si hacemos que somos “todo oídos” de las miles de necesidades que tenemos pero no brindamos una sola solución definitiva, seguimos haciendo lo mismo. Esta calesita nos sigue dejando en la misma puerta. ¡Qué importa si es Pichincha, Alberdi, Ludueña, La Florida, Zona Centro, Zona Sur o Las Delicias! Acaso la Municipalidad, ¿no tiene predios con suficiente capacidad para hacer todos los festivales, ferias, carnavales y saraos que propone? ¿Por qué someter a los vecinos de cada uno de esos lugares u otros dentro del ejido urbano a padecer lo que no quieren ni piden? Tal vez nuestras autoridades necesiten un poco de su propia medicina. Propongamos que cada uno de los concejales que autorizan estas prácticas, y las autoridades municipales que ni siquiera las discuten, declaren su domicilio de residencia habitual y estén dispuestos a aceptar que los mismos eventos se oficien frente a ellos. Esperemos que de esa manera nos comprendan mejor.

Vecinos de Pichincha