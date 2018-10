Los profetas del mal

Después de todo, y antes de tanto, el negro nos sienta bien. Debe ser una honrosa gala el ser considerados "profetas", deberíamos poder alegrarnos de ser descriptos como los dadores de sentido de macabros argumentos que no escribimos. Sólo leemos ficciones, esas que han creado mal y actuado peor. En las malas historias los finales siempre son predecibles y en aquellas que acumulan odio, disgregación social, polarización, fanatismos, pobreza, carencias y muertes un trágico desenlace se infiere desde la primera palabra que la cuenta. Pero así como sin enemigo no hay guerra creíble, sin rival no hay hazaña y sin mentira no existe la gloria. Estos "profetas del mal" pagarán con su ausencia su osadía, porque el mundo debe leerse bello, optimista y galante pintado por un magnánimo dios, y por mal que nos pese, esa nunca será nuestra lectura de este hoy. Ante tanto odio vertido en las recientes expresiones de nuestro notable primer mandatario: "Tenemos que aislar a las personas envilecidas que buscan el fracaso de los demás", conceptos que nos remiten a controvertidos libros y doctrinas y ante la continua observación y presiones que padecemos quienes opinamos abiertamente distinto a lo oficialmente deseable, parece ser hora de recordarnos que el defender la libertad de expresión, el derecho a pensar y disentir es defender la democracia; algo que debería ser la máxima lucha de nuestro presidente y no nuestro estigma.

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21.653.863