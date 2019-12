Los privilegiados de siempre

Resulta una verdad de perogrullo hablar de la Argentina en crisis. No se puede pensar al país de modo ajeno a toda crisis. Es histórico. Si se quiere, fundacional. Un verdadero karma nos persigue. Lo cierto es que nacimos con crisis, vivimos con crisis y moriremos en crisis. La Argentina es un verdadero tango, y de los más tristes. Es casi discepoleana. Es preciso el esfuerzo de todos los sectores de la economía para poder sacar al país de este fango. Y cuando digo todos, incluye a algunos pícaros privilegiados que no parece que fueran argentinos porque jamás colaboraron en crisis alguna, salvo para gestarla o bien agregar algún "condimento" irritante. Me estoy refiriendo a los bancos, esos privilegiados ausentes del esfuerzo nacional quienes todavía no se han enterado de las estadísticas y conclusiones a las que arribó el observatorio de la deuda social Argentina que arroja un índice de pobreza en el país del 41 por ciento. Vergonzoso para un país que dispone de una potencialidad y de recursos naturales suficientes para sostener con holgura a toda Latinoamérica. El Presidente le está exigiendo a la clase media la dura faena de tener que equilibrar este monstruoso desfasaje económico y financiero ocasionado por la administración macrista, quien empobreció a la sociedad con ajustes y tarifazos. Ante este grave panorama me asaltan ciertos interrogantes: ¿Y los bancos señor presidente? ¿No se les va a exigir alguna suerte de impuesto patriótico no trasladable como colaboración en este descomunal esfuerzo que se le está exigiendo a la clase media toda? ¿No son los que financieramente están mejor posicionados para realizar este esfuerzo que está requiriendo para poder así sanear la economía y terminar con el flagelo de la inflación que se devora precios y salarios originando más pobreza? ¿Son o no son parte de esta Argentina? En la sincera y desapasionada respuesta a estos interrogantes encontraremos la solución definitiva a nuestros males.

Jorge Enrique Yunes

Más de la Biblioteca Argentina

Hubo cartas que fervientemente defendieron la necesidad de ser bibliotecario para poder dirigir una biblioteca. No dejo de pensar que es una de las condiciones para ocupar tal puesto, mas no es la única esencial. El estado de la Biblioteca Argentina no llegó a ser tal por no tener una bibliotecaria en la dirección, todo lo contrario, la ex directora fue una persona de increíble conocimiento y altísima capacitación, más no reunió otros requisitos que debieron añadirse para ser eficiente: visión, acción, carácter de mando, capaz de establecer disciplina, creatividad, conocimiento de las potencialidades que el espacio ofrece e interdisciplinariedad. En este mundo globalizado el unipersonalismo es caduco y es una de las grandes falencias en la mayoría de los ámbitos, Un ejemplo de funcionamiento en Rosario es la Biblioteca Estrada, pequeña como es, brinda a la comunidad una serie de actividades siempre permanentes, se evidencia un cuidado y un esmero en todo, y de hecho que reporta en beneficio a los que la usan, todos trabajan juntos. No puedo dejar de pensar que esta polvareda que se inició con la designación de un abogado para dirigir la Argentina, esconde otras razones. Si no fuera así, ¿por qué no se escucharon voces similares de rechazo ante el nombramiento en otros puestos de personas que no tienen la mínima conexión o experiencia en los campos designados? Estoy firmemente persuadida que no se volverá a los nombramientos por concurso y oposición, a los verdaderos y transparentes. El nepotismo que nos sojuzga esta aquí para quedarse, lamento añadir.

Myriam Koldorff

Adiós a Patxi Andión

Ha muerto un militante de la vida con sentido. Trágicamente en un accidente perdió la vida uno de los más singulares cantautores contemporáneos. Patxi Andión nació en Madrid en 1947, creció en el país vasco. Se consideraba un habitante del mundo sin concesiones para con los poderosos. Un resistente de canto y palabra firme. Vindicador de las mujeres y hombres marginados por el sistema imperante. Sus canciones reflejan su talante ético. Ejerció como docente en Comunicación Social. Fue actor. Compañero Patxi Andión que la tierra te sea leve.

Carlos A. Solero