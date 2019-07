Los porqués de Pichincha

Nos preguntamos y nos respondemos nosotros mismos ya que nadie explica, nadie se hace responsable. ¿Por qué el ruido nos invade? Porque no se controlan los decibeles permitidos. ¿Por qué hay música en espacios abiertos? Porque no se controlan las instalaciones de parlantes en veredas y patios. ¿Por qué ocupan las entradas de nuestras casas? Porque no se controlan las mesas permitidas en relación al tamaño del comercio. ¿Por qué no podemos caminar libremente? Porque no se controla la ocupación de individuos que no deberían estar consumiendo parados en las veredas y hasta en las calles. ¿Por qué nos iluminan como si fuéramos vidriera? Porque no se controla el gasto creciente de luz aunque sea led y que nos cuesta a todos. ¿Por qué nos falta el agua a determinadas horas? Porque no se controlan las conexiones clandestinas a la red general de agua. ¿Por qué los olores a comida se meten en nuestros hogares? Porque no se controlan las alturas y tipos de emisiones de chimeneas y extractores. ¿Por qué nos adornan con decoraciones carnavalescas? Porque no se controla la contaminación visual que podría llegar a provocar accidentes. ¿Por qué nuestras casas se devalúan? Porque quedamos en medio de una zona donde nadie quiere vivir. ¿Por qué no entienden que nosotros también trabajamos? Porque creen que sólo ellos son generadores de oportunidades de trabajo rápido, sobre todo si no atienden contribuciones y cargas sociales. ¿Por qué no entienden que a nosotros nos gusta el progreso y la evolución, y que la gente joven se divierta? Porque suponen que somos viejos amargados. Hay dos Pichinchas, la que vive y trabaja bajo las reglas preestablecidas y por todos acordadas y que facilita la convivencia y no por ello deja de divertirse, y la otra, la paralela, la descontrolada, la invasora y posesiva, la impertinente y autoritaria que sólo se justifica a sí misma con argumentos egoístas y vacíos de solidaridad.

Gloria Bereciartua

DNI 11.872.487

El futuro de la Argentina

Estamos a días de una nueva compulsa electoral y me resulta sorprendente el accionar de los distintos postulantes a ocupar el sillón de Rivadavia, por parte de quienes hoy son gobierno. No tienen un proyecto o plan para tratar de solucionar los problemas, su preocupación sólo es injuriar a los candidatos de la oposición. Esta ignominia que realizan, encabezada por el actual mandatario, sólo tiene el propósito de desviar la atención del votante tratando con esto de ocultar el desastre que realizó durante estos casi cuatro años: destrucción de la industria nacional, inflación, cierres de fábricas, feroz endeudamiento. ¿Dónde fue el dinero? Quizás haya muchas personas que no votarán a la formula FF porque dicen que la ex es una soberbia, pero no ven lo que realizó para favorecer al que menos tiene. La envidia de muchas mujeres a su idoneidad es lo que les molestó, y el odio que expresan muchos compatriotas, crearon para ese sector de los argentinos la imagen negativa que ellos ven mientras pasan elefantes por sus espaldas. No se fijan cómo están vendiendo el país, y lo más terrible será el afrontamiento de una pesada herencia. Mi preocupación es por el futuro de nuestros hijos, nietos, ya que siempre que hubo un gobierno neoliberal conservador las consecuencias las pagó el que menos tiene, mientras un sector minoritario solamente se ocupó de incrementar su patrimonio, llevándose todo lo posible a los paraísos fiscales sin importarle en lo más mínimo lo que le puede acaecer a mi Argentina.

Néstor Cáceres

Un nuevo Día del Amigo

Hay una costumbre casi mundial consistente en poner fechas para recordar cosas o célebres acontecimientos. Hace unos decenios se instituyó el 20 de julio como "el Día del Amigo". Pero como sucede con la rememoración de la madre, el padre y otros seres queridos, es bueno recordar al amigo no solamente "en su día" sino siempre. Como es sabido, el creador de esta fiesta fue el profesor, músico y odontólogo argentino Enrique Febbraro, después de que los astronautas Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins, llegaran a la Luna el 20 de julio de 1969; porque según explicó el propio profesor: "Ese día todos estuvimos pendientes de la suerte de los tres astronautas; fuimos sus amigos y ellos amigos del universo. En virtud de una cultura machista que lentamente va desapareciendo, se instituyó el Día del Amigo y no el Día de la Amiga y del Amigo; aunque se sobrentiende que la celebración las incluye a ellas. Creo que no es correcto decir un buen amigo, porque si es malo no es amigo; que encierra nobleza, lealtad, comprensión y solidaridad. A riesgo de pecar de pretencioso, espero que hayan pasado un ¡feliz día! todos los amigos del mundo.

Edgardo Urraco