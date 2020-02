Durante mi estadía en Las Grutas, Río Negro, disfruté del mar y de un regalo extra: los perros de la playa, que desafiaban a las olas, corrían hasta el confín de las rocas, pasaban a nuestro lado sin vernos como el viento del sur; y a la noche cuando la arena era sólo una delgada línea desdibujada, se acurrucaban entre los puestos de los artesanos, cediendo a la fatiga de un día pleno. Una noticia aparecida hace pocos días comunicaba que serían erradicados de la costa que era su hábitat natural. Sentí la necesidad de expresar mi emoción ante este hecho que una vez más olvida que el animal es un sujeto que goza, siente y sufre. Llegaron desde el mar como un regalo de la marea. Llevaban la libertad montada en sus lomos, las patas briosas del viento del sur los guiaban. La vida era para ellos algarabía, un juego bullanguero con el infinito.Sus ojos copiaban los destellos del mar recién amanecido, mientras desafiaban los límites del horizonte. Pero un día, las autoridades de Las Grutas bajaron la cortina a la maravilla de existir. Los hombres alaban a la libertad, pero la encarcelan. Elogian a la alegría, pero la encadenan, huyen de los horizontes abiertos y esclavizan a la inocencia. "Los perros de Las Grutas eran una metáfora de la aventura que en los diccionarios no se puede hallar", supo decir el magistral Alberto Cortez. Un sentido homenaje a estos perros confinados en jaulas por la falta de responsabilidad y compromiso de los humanos.

Felisa Aurascoff

DNI 6.433.038

Asociacion Animalista Mahatma Gandhi

Agradecimiento por accionar policial

A las 2 AM del 16 de febrero, saliendo de la casa de unos amigos en Esteban de Luca al 800, descendieron de un auto dos personas armadas, sustrayendo todas nuestras pertenencias. Al llamado del 911, rápidamente llegó al lugar un móvil policial que a través del GPS localizó el lugar donde recuperamos objetos y documentos. Quisiera agradecer al jefe de la comisaría 15ª, comisarió Hernán Gil, al suboficial Urquillo (711.179), al subinspector Carranza (536.954), quienes me trasladaron, y demás oficiales y suboficiales que me cuidaron durante todo el operativo. Esta es la nueva policía que nos tranquiliza y nos enorgullece. Nuevamente gracias.

Rita Grado

DNI 16.861.163

Rosario, la Chicago argentina

La violencia se ha apoderado de Rosario. La zona de Empalme Graneros fue escenario de un dantesco episodio. Una joven pareja y su beba fueron acribillados a balazos. Según informaron fuentes policiales, todo parece indicar que se trata de un episodio más de la guerra entre bandas de narcotraficantes desatada en nuestra ciudad. Desde que asumió en el Ministerio de Seguridad Marcelo Sain los asesinatos se han incrementado geométricamente. Es como si el crimen organizado le estuviera dando la bienvenida a un funcionario que prometió combatir con todo el peso de la ley al narcotráfico y hacer de la policía una fuerza honesta y solidaria con el vecino común. El feroz crimen acaecido en Empalme Graneros pone en evidencia que el enemigo de Sain es muy poderoso y que sabe moverse en los ámbitos donde la corrupción es "ley". En efecto, no es casualidad que en la provincia de Santa Fe en general y en Rosario en particular el narcotráfico se sienta cómodo. Ello es así porque cuenta con la complicidad de sectores de la policía y la Justicia que no quieren saber nada con los cambios prometidos por Saín. En consecuencia, al ministro no le queda más remedio que doblar la apuesta, es decir, declararle una guerra frontal, sin concesiones, al narcotráfico y a los sectores corrompidos de la policía y la Justicia. Si no puede hacerlo, por escasa convicción o porque le soltaron la mano, no le queda más remedio que renunciar, lo que significaría una victoria de quienes quieren que Rosario siga haciendo honor a su histórico apodo.

Hernán Kruse