Los países que se industrializaron y alcanzaron el desarrollo económico establecieron impuestos bajos y permitieron así alentar la producción privada sin ahogar el espíritu empresarial, sumado a eso el libre funcionamiento del mercado favoreciendo la exportación, la atracción de los inversionistas avalados siempre por una moneda estable. Creo que en nuestro país estamos lejos de eso ya que se debería poner fin a los privilegios estatales, al hostigamiento a los productores y a las empresas privadas, al excesivo gasto estatal con la creación de secretarías y asesores porque el estatismo convierte al gobierno en torturador agobiando con impuestos que hacen cada vez más difícil la actividad económica. El empresario debe poder invertir y el gobierno debe brindarle estabilidad para desarrollar sus actividades tratando de interferir lo menos posible. No le corresponde al Estado definir qué industrias resultan exitosas o no, esa es tarea de la oferta y la demanda y en un gobierno responsable los sindicalistas y los políticos no promueven el aumento del gasto fiscal que obliga a presionar cada vez sobre los productores, empresarios e inversionistas a través de impuestos altísimos y esos sí repercuten sobre los precios de los productos. En conclusión, siempre los perjudicados son los consumidores.