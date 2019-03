Los pañuelos amarillos

Escribiré en nombre de las pocas que alzamos el pañuelo amarillo, ese que nadie sabe que existe, ya que últimamente sólo parece una guerra entre verdes y celestes. Este representa la endometriosis, una enfermedad que afecta a seis de cada 10 mujeres, una enfermedad que tarda promedio ocho años en diagnosticarse, y que por culpa de la desinformación médica y social conlleva riesgos graves en la salud, sin contar el daño psicológico. Se trata del crecimiento anormal de tejido fuera del útero. Es decir, la mucosa que debería crecer sólo dentro del útero, puede crecer en vejiga, intestinos, ovarios, trompas de falopio, hasta en pulmones, generando dolor incapacitante de por vida. Sí, es incurable. El pasado 14 de marzo fue el Día Mundial de la Endometriosis y no vi una sola campaña en Rosario. Se organizó una caminata en el Monumento a la Bandera para el próximo 30 de marzo, y nadie lo difunde. En Buenos Aires fueron solo 20 personas al Obelisco. Necesitamos que cada chica que cuelga su pañuelo en la mochila, sea el color que sea, también incluya el nuestro. Que salgan a la calle a gritar por nosotras. Que esto se sepa, que se informe. Hoy existe un proyecto de ley. Ojalá sea pronto que no tenga que explicarle hasta al propio médico, que es la enfermedad que padezco, que padecemos muchas, a causa de la ignorancia.

Adiós a un médico de pueblo

Pujato despidió no sólo a un médico sino a una gran persona, un excelente ser humano, el doctor Raúl Giachetta. Ha sido médico de policía, del club, director del Samco, médico de Pami, pero precisamente hoy no lo recuerdo por sus cargos, simplemente pienso en Raúl, ese médico amigo, campechano, humilde, servicial, siempre dispuesto a atender una llamada a cualquier hora. A reaccionar rápidamente para hacer una internación, a acompañar a cada paciente y a la familia hasta el último momento. Ir a su consultorio implicaba tratar los dolores del cuerpo, pero también los del alma; siempre dispuesto a escuchar, a entender más allá de lo visible, a decir las palabras que muchas veces necesitamos escuchar. Así quiero recordarlo, sonriente, con su mate sobre el escritorio, mirando siempre a los ojos, ofreciendo un consejo para que todo duela menos. Estoy segura de que hoy Pujato lo despide con lágrimas, pero también con aplausos. Hasta siempre querido Raúl, doctor Raúl, el médico del pueblo.

Un nuevo fracaso social

Soy docente de la Escuela 1.257 "Crucero ARA General Belgrano", y hubiese sido la maestra de Carolina Visca, que lamentablemente fue asesinada como ya es de público conocimiento. Mi reflexión sobre esto que dejé en el sitio web de ese diario, y que difundo por este medio a modo de carta de lectores es el siguiente: "Me quitaron una alumna. Iba a empezar 4º grado, según el diario La Capital. No llegó a inscribirse formalmente pero siento que la perdí. Como a muchos otros que ni siquiera conocí. Los maestros los sentimos nuestros porque estamos comprometidos con el barrio Las Flores. Cada niño que cae en las redes de violencia, pobreza, narcotráfico y muerte es un fracaso social. Somos conscientes de que para la niñez parida en la miseria somos el último refugio, el último lugar de resistencia, que continúa soñando que en nuestro país "los únicos privilegiados sean los niños".

Parte del pasado

Cristina Kirchner ya es parte del pasado y del fracaso. Que una mayoría haya apoyado tal capacidad de corrupción y de violencia habla de una sociedad enferma. Que ahora haya un 30 por ciento que la apoye me hace acordar a esa anécdota de Jorge Luis Borges, cuando un joven que lo ayudaba a cruzar la calle le dijo: "perdón maestro, pero yo soy peronista", a lo que Borges le contestó "no se preocupe joven, yo también soy ciego". Ese pasado está ahí para recordarlo, para no olvidar, para no perdonar, para reflexionar, para saber y repensar un país que llegó a ser cuarta potencia mundial. Estamos en un cambio de paradigmas. Hay sindicalistas, piqueteros, políticos y empresarios presos. Se está armando un país, y como todo cambio, o toda parición, duele, molesta, jode. Pero es el inicio de algo, y ahí tenemos que estar ese 70 por ciento que nos oponemos a esa fuerza nefasta que nos gobernó durante 70 años coronado por 12 años de terror.

