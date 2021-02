Los nazis y la escuela

Del libro “Los amnésicos” (Geraldine Schwarz, Tusquets 2020) rescato que Adolf Hitler era maniático de la higiene corporal y la gimnasia, y pregonaba favorecer a los hombres fuertes y con mucha salud. Corriendo 1937, su política apuntaba a formar hombres fuertes, descartando a los ancianos y enfermos débiles que no iban a servir en caso de guerra tal como ocurrió (1939-1945). Fue penetrando en la población de modo que conquistó a los obreros con trabajo, comida y diversión, incluidas las mujeres, con música, moda y buen pasar. Todos conformes, cultivó un futuro teniendo como base a un “hombre nuevo”. Fue inculcando un adoctrinamiento no social sino ideológico. Hitler se convirtió en un “salvador” de los alemanes. Hago un parangón respecto a la escuela argentina, en la medida que veladamente puede colarse una especie de adoctrinamiento ideológico sobre todo en los alumnos de primaria, no sólo por vía cuadernillos sino creando un ambiente partidario que nada tiene que ver con el aprendizaje. Insisto en el concepto, pues está a la vista un debate absurdo: un 90% de los padres piden la escuela presencial, en tanto un grupo de docentes aduce falta de condiciones sanitarias y aumento salarial a través de sus dirigentes gremiales, claro está. Estos cuidan su “quintita” y viven a costa del Estado. Tema viejísimo, siendo la pandemia otra buena excusa. En Santa Fe la inversión ha sido múltiple y está tomada la decisión de la semipresencialidad. Pregunto: ¿acaso no es más controlable un aula con distanciamiento y protocolo que las aglomeraciones irresponsables? ¿No es cierto que los padres están expuestos a órdenes gubernamentales coercitivas? La discusión se ha politizado, creando otra “grieta” en detrimento de nuestra decadente educación.