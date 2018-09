Los iluminados K y la grieta

No hay grieta: es un error. Solamente existen la verdad y la mentira, y hay un grupo, los kirchneristas o "iluminados", que ha arribado a la verdad, de la mano de su líder espiritual, Cristina. El resto vivíamos en el engaño. Los iluminados están tratando de transmitirnos esa verdad desde hace mucho tiempo, pero nosotros no le creíamos. Mahoma había recibido las revelaciones del arcángel Gabriel en el monte Hira, y se había convertido en un iluminado. Cristina las habría recibido de aquel a quien llamaba "El", en el monte Fitz Roy de El Calafate, su "lugar en el mundo". Fue así como creó el Califato argentino para predicar la fe kirchnerista. Ella azuza a sus soldados de La Cámpora y al resto de sus fieles para emprender una "guerra santa" contra los herejes que la persiguen: los medios hegemónicos, el gran capital y otras instituciones que engañan al pueblo. Su triunfo y el de sus creyentes permitirían la liberación de los mártires "k" de Ezeiza, la conversión de los infieles y la consolidación del Califato Cristinista. De ahí en más, todos los argentinos profesaríamos la fe K, y ya no habría más grieta que nos separara.

Jorge Ballario

DNI 10.858.926

Marcos Juárez (Cba.)