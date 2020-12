Los derechos son sagrados

Es difícil aceptar como argumento veraz una tal afirmación en estas circunstancias. Personalmente considero que incluso una muerte por esta causa es una tragedia que debemos evitar. Pero hay otros mecanismos que el Estado puede implementar para preservar ambas vidas. Y digo ambas porque considero que otro de los fallos de los pro abortistas es el haber decidido arbitrariamente que un embrión no es humano. Desafío a quienes propugnan esta ley a que demuestren esta afirmación más allá de toda duda.

A lo largo de la historia de la humanidad, por distintas razones se le ha negado arbitrariamente el estatus de ser humano a quienes por su género, orientación sexual, raza, etnia, religión o cualquier otra pueril excusa sirviera para privar de sus derechos a seres indudablemente, innegablemente humanos. Negros, judíos, magiares, ¡mujeres! fueron objeto de tal discriminación, privándoles desde su derecho a poseer bienes, de votar, de ser libres. Se les ba negado incluso el derecho a la vida.

No veo porqué deberíamos decidir, arbritariamente, que un ser humano carece de derechos solamente porque aún no ha nacido. Y este no es un debate filosófico, como afirman algunos, sino moral y ético. El tipo de debate que garantiza que vivamos en una sociedad donde los derechos de las personas son, como deben ser, sagrados.

Juan Pablo Zucco