Se cumplieron 30 años de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, hecho importante e histórico, ocurrido el 20 de noviembre de 1989. Los cambios que se lograron en la sociedad y el impacto que tuvo en la infancia en todo este tiempo han sido importantes, pero en realidad aún quedan algunas cuestiones pendientes. En la actualidad, a raíz de la adopción de este pacto internacional, vemos que la situación jurídica de niños y adolescentes cambió y esto se ve reflejado, por ejemplo en el modo que ejercen algunos de sus derechos, muy personales, el derecho a la intimidad, a la imagen, a la autonomía progresiva. El desafío más grande e importante que presenta la convención hacia el futuro es la adaptación de estos derechos a la realidad en que vivimos, más aún teniendo en cuenta la evolución y el uso masivo de internet y las nuevas tecnologías de información y comunicación. El fortalecimiento de la educación es fundamental para que los niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos en forma razonable, y a su vez prevenir situaciones en las que puedan ser víctimas de delitos como grooming, explotación sexual a través de representaciones, cyberbullyng, entre otros. Otro aspecto importante está relacionado con el lenguaje que usamos, los cambios en este aspecto se producen con mucha velocidad, por ejemplo, el lenguaje inclusivo se impone cada vez más entre los adolescentes, las palabras denotan cosas, pero también connotan. Otro desafío importante de la convención fue modificar la denominación de "menores" por la de niños, niñas y adolescentes. Esta modificación del lenguaje nos lleva hoy al cambio de otros conceptos, ya no se habla de "pornografía infantil" o "prostitución infantil", sino lisa y llanamente de explotación sexual. Las leyes evolucionan con las prácticas de quienes la interpretan y las aplican. La convención, para que sus artículos se concreten en mejorar la vida de niños y adolescentes, debe seguir transitando su camino, a la par de los tiempos.

Jorge Bustamante

Muerte en Villa Gesell

Cualquier ser humano que haya matado un insecto sabe que aplastándole la cabeza se muere; eso fue lo que hicieron con la víctima en Villa Gesell. De lo que realmente no tenían conciencia es de que alguien los podría estar filmando. Si no hubiese sido así se hubiera catalogado como un homicidio en riña o una caída y golpe accidental contra una estructura. Ellos y la sociedad toda necesitan el mensaje de que la vida debe ser respetada, cosa que últimamente no ocurre.

Carlos Biagioli

La palabra mimetizarse

Una de las definiciones de la palabra mimetizarse es "imitar (un animal o una planta) los colores o la apariencia de otros seres o cosas, generalmente los que le rodean, como sistema de camuflaje o adaptación al entorno". Un ejemplo de esto sería el hecho de que, en Argentina, todos somos pícaros, por lo que los que llegan de otros países enseguida nomás se mimetizan. Sin ir muy lejos, yo mismo, cuando me miro al espejo, no puedo creer que con la cara que tengo sea tan pícaro. Y lo mismo les debe suceder a la mayoría de mis compatriotas. Respecto al carácter picaresco que nos distingue, con el cual muy pronto se mimetizan los inmigrantes, vaya como prueba el siguiente acontecimiento. Hace unos días mi cuñada fue al supermercado de un señor extranjero, levantó un producto y le preguntó al dueño el precio del mismo. A lo que él respondió "cincuenta y cuatro". Como mi cuñada no escuchó bien la respuesta, le preguntó: "¿treinta y cuatro?". "No —dijo el hombre, un poco irritado—, usted escuchar mal, yo decir cincuenta y cuatro. Usted tener que escuchar de más, nunca de menos cuando preguntar los precios".

Daniel Chavez

Vaya mi agradecimiento

Agradezco al equipo de traumatología del doctor Alejandro Venaria del policlínico Pami I por todas las atenciones recibidas con motivo del accidente padecido el martes 21 de enero pasado. Así también, al personal de la residencia geriátrica "MyL", ubicada en Alem 2230 por los cuidados y contención.

Ernesto Christeller