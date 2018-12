Los "cráneos" salvadores

Es harto elocuente que a las autoridades de la ciudad de Rosario, Intendencia, concejales, todos sin excepciones, no les interesa para nada la opinión de los habitantes de nuestra ciudad. Digo esto por los contínuos desatinos, barbaries, robos, entraderas, salideras, asesinatos, estacionamiento en doble fila y en cualquier lado, y demás ítems que seria largo enumerar. A los hechos me remito, ya que jamás los controlan, y así en todo orden. No castigan como corresponde, por lo que volverá a suceder. Ahora nuevamente las elecciones provinciales, donde aparecen las mismas caras "salvadoras" de siempre y así seguimos transitando la vida; unos viviendo de la política y los demás tratando de poder llegar a fin de mes, en espera de que estos "cráneos" salvadores nos lleven por el mejor camino elegido. Así estamos desde hace años.

Jorge Luis de Haro

DNI 6.061.113