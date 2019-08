Los costos dela adopción

El Servicio de Apoyo a la Adopción Rosario (Saar) es una institución que milita la adopción y acompaña a las familias adoptivas en todos los recodos del proceso, asesora a quienes están en el camino de tomar la decisión de adoptar y hace docencia social para desmitificar tanto los aspectos románticos como los demonizados de esta otra manera de construir familia. En este camino, nos hemos encontrado con innumerables y disímiles relatos sobre las respuestas obtenidas por parte de las obras sociales de los padres, desde el momento en que el hijo o hija llegaba a su familia. A veces, esa asimetría venía de la mano de la misma obra social que había dado respuesta inmediata y positiva ante la incorporación del nuevo integrante en un caso, y la negación de cobertura médica en otro caso, independientemente si llegaba con guarda provisoria o con guarda preadoptiva. Desde 2015 hubo algunos cambios: se agilizó la adopción de niños mayores y adolescentes, son más frecuentes las adopciones múltiples, y las convocatorias públicas cuando no hay familias que se ofrecen para algunos casos. Sin embargo, hubo aspectos que no cambiaron o permanecen vacíos. Salvo el sistema público de salud, no hay ayuda para los padres adoptivos y cualquier ayuda extra queda pendiente de los convenios colectivos de trabajo o de la empatía y conocimiento de la obra social consultada, específicamente del oficial actuante, que puede facilitar o no un trámite. Si hay algo que todos los padres procuramos de manera urgente es el chequeo médico de los hijos. Y ni qué hablar si se adopta a algún niño con alguna discapacidad, casos éstos en los que la asistencia médica debe ser permanente. ¿Qué ayuda regulada del Estado se puede esperar? Ninguna. Estas paternidades quedan reservadas para la solidaridad comunitaria o un buen pasar económico familiar que puede resolver su caso, y nada más. Es decir, el imponderable.

Vox populi, vox Dei

"Vox populi, vox Dei" reza el viejo adagio latino. La voz del pueblo es la voz de Dios. Esto nos grafica que existe un imperativo popular. Un mandato que no se puede dejar de escuchar ni desconocer. Me refiero a la voluntad popular. En los recientes comicios de las Paso, el pueblo nos habló a todos. Un verdadero estilete electoral que tajeó y lastimó con crudeza la coraza casi invulnerable de un gobierno que ya comienza a despedirse. La administración de Mauricio Macri recibió un singular cachetazo, que ni el más detractor de sus políticas liberales imaginaba. El horizonte político que marca el 27 de octubre parece muy lejano para algunos y a la vez muy inmediato para otros. Muy lejano para aquellos que continúan sufriendo los efectos de una política liberal rigurosamente descarnada, que mide a la persona humana en fríos cálculos de la economía de mercado. Para ella, el hombre no es un sustantivo sino una mera estadística, un simple parámetro, con posibilidades de ser tenido en cuenta. Muy cercano, para un elenco gobernante que administró un país de espalda a los genuinos reclamos de su pueblo y que ya no tiene tiempo suficiente para enamorar a nadie. La situación institucional de la Argentina se presenta muy preocupante. Macri carece de legitimidad de ejercicio. La volatilidad política, social y económica se respira en cada rincón. Al presidente le cuesta asimilar la estrepitosa derrota. Tiene que seguir gobernando pero no sabe cómo. Nadie le cree ya. Ni el tan mentado "círculo rojo". No es permeable al diálogo con la oposición. Su soberbia política lo ata a sus estúpidos y trillados slogans de campaña: "Sí se puede" o "Este es el camino correcto". Sólo nos queda encomendarnos a Dios y confiar en la madurez política de nuestro pueblo para poder concluir democráticamente y en paz un período de nuestra historia que deberemos arrojar definitivamente al arcón de los malos recuerdos.

Turquía, un Estado genocida

"Quien reclama justicia y pide por los derechos humanos en Turquía, el presidente Erdogan los lleva a la cárcel, pero no ha logrado imponer el silencio. El mismo genocidio que existió con los armenios hace 105 años atrás hoy es posible que se repita con el pueblo kurdo", señaló Garo Paylan, diputado turco de origen armenio, en el marco de la visita a Sudamérica de los diputados de la Asamblea de Turquía. El lunes 19 de agosto los parlamentarios Ebru Günay y Garo Paylan, ambos representantes del partido opositor Democrático de los Pueblos (HDP), debieron suspender su gira latinoamericana a causa de la violenta intervención de las tres principales alcaldías de las ciudades de Diyarbakir, Mardin y Van, por orden del presidente de Turquía, Erdogan.