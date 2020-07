Por acuerdo entre los socios de la Asociación Casco Histórico, Amigos de la Peatonal Córdoba y el Complejo de Galerías del Centro, el feriado del 9 de julio los comercios del centro cerrarán, pero abrirán el viernes 10, que es puente, en horario normal de día de semana, con el objetivo de no perder competitividad frente a otros sectores de la ciudad.

A su vez, la Asociación Empresaria de Rosario tramitó a través de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), una solicitud al gobierno nacional para que se elimine el feriado puente, y así no estar obligados a pagar doble jornada a sus empleados. Todavía no ha llegado respuesta al respecto. El objetivo es que los ayuden a paliar la difícil situación que atraviesan.