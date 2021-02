Los caballos de Quilmes

La situación penosa de los caballos que traccionan carros es objetiva y evidente en muchos lugares de nuestro país, donde el siglo XIX ha regresado para quedarse. Pero, las atrocidades que se cometen con los caballos en el municipio de Quilmes conmueven por su sadismo extremo. Según la ONG “Caballos de Quilmes” cada ocho horas muere un equino en esa ciudad. Muchos de ellos después de haber sido torturados salvajemente. Hace aproximadamente un mes, un caballo cayó al suelo, casi agonizando, llovieron sobre él los latigazos y como no podía reaccionar lo arrastraron hasta un descampado y le tajearon el pescuezo a cuchillazos, aún estando vivo y consciente. Pocos días después, otro equino, que había trascurrido 25 años de su vida en el seno de una familia, fue robado. Los carreros pretendieron engancharlo a un carro. Como se resistió le molieron las patas a latigazos, cuando se desplomó en la tierra, sin poder moverse, siguieron azotándolo por todo el cuerpo. La policía intervino y fue llevado por sus familiares desesperados a una clínica. Aguantó una semana pero todos los esfuerzos fueron inútiles. Hace unos días cinco caballos fueron secuestrados, uno de ellos perdió la visión de los dos ojos a raíz de los rebencazos recibidos. La intendenta Mayra Mendoza y el jefe de Sindicatos de Carreros, Juan Grabois, hacen posible que estos hechos antisociales e inhumanos se sucedan cotidianamente. La ciudad posee la ordenanza 11.840 que regula la tracción a sangre sin prohibirla, tiene una Defensoría contra el Maltrato Animal y, por supuesto, rige en su jurisdicción la ley nacional penal 14.346. Sin embargo nada de esto vale cuando no se aplica y son las autoridades las que consienten, con su gestión, que todas estas manifestaciones de una sociedad enferma se naturalicen. Me pregunto por qué en el siglo XXI no se utilizan vehículos para realizar la recolección. Y en centros cooperativos y solidarios se efectúe el acopio, reciclaje y posterior distribución de los productos para la venta. Los caballos son el chivo expiatorio que la sociedad ha seleccionado para que se descarguen los impulsos violentos y perversos de ciertas personas.