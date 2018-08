Los abuelos y su entusiasmo

La Comisión Organizadora de la Semana de los Abuelos, que se realizó del 23 al 29 de julio pasado, propuso un concurso literario de anécdotas denominado "Contanos tu historia", Premios "Dr. Miguel Leopoldo Rosjkin", destinado a todos los abuelos que desearan participar. Tuvo la finalidad de estimular y promover la producción literaria de hechos cotidianos y significativos en cuanto a las tradiciones, historias y costumbres de la identidad real del abuelo, fruto de una cultura histórica que se va perdiendo en el tiempo. Y teniendo en cuenta que los abuelos son inspiradores de la sabiduría para los jóvenes y el futuro. Los abuelos respondieron con mucho entusiasmo, contando hermosísimas y emocionantes anécdotas. Muchos de ellos participaron el día 17 de agosto del acto Sanmartiniano en Plaza San Martín con motivo del aniversario del fallecimiento del Gral. José de San Martín, padre y abuelo incondicional, autor de "Las Máximas para mi hija Mercedes". Lo realizado durante la Semana de los Abuelos, la excelente respuesta al concurso, considerando que los abuelos son jóvenes de espíritu, tienen una gran experiencia, son capaces de seguir aprendiendo, de conservar y transmitir valores del espíritu, nos lleva a desear que se oficialice el "Día de los Abuelos" el 26 de julio. Un día especial para que abuelos y nietos tengan la oportunidad de expresar, más que nunca en ese día, el cariño que sienten el uno por el otro. Estas son las anécdotas premiadas y sus autores: "Y cumplió su promesa", Hugo Torres; "Mi amigo Lotito", Jorge Felsen; "Encuentro con el abuelo", María del Carmen Latorre; "Historia de una reemplazante", Josefa Tizón; "El altillo de mi casa", María del Carmen De Vincenti de Carreras; "Vacaciones de familia numerosa", Patricia Usinger; "Cuéntale a tus nietos", Luján De Marco de Di Stéfano; "La chica del control", Mónica Alvarez; y "Honestidad", Nancy Mabel Pecina. Los organizadores agradecemos a todos su participación y los felicitamos por el entusiasmo y compromiso que demostraron.

Martha Clementz (Miembro del Jurado)





En septiembre vayamos todos a votar

La semana pasada vi el partido Estudiantes 2 - Boca 0. El pibito que le hizo el segundo gol a Boca tiene 18 años. En el equipo de Estudiantes hay cinco o seis titulares de más o menos esa edad, producto de las inferiores del club. Juan Sebastián Verón llegó a la presidencia de Estudiantes poco tiempo después que la actual CD se hiciera cargo de la administración de mi querido Rosario Central. Hoy en mi club no hay un solo jugador proveniente de sus inferiores, producido por la actual gestión, jugando en primera. Ni siquiera en el banco de suplentes. Cabe aclarar que yo le llamo a un jugador, ser producido por esta CD, si tiene 18 años y llegó acá de la mano de Grossi o alguno de sus adláteres, cuando tenía 14 o menos. Esa es la diferencia en el resultado, dos gestiones. Una se hizo bien. La otra se hizo mal. Esto es lo que ha hecho esta CD, después de prepararse 14 años (según sus dichos), gastarse 40 millones de dólares e incrementar la deuda de Central, de 9 millones de dólares (último balance gestión Speciale) a 24 millones de dólares (último balance presente gestión). Todo lo anterior no son opiniones mías. Son hechos, realidades que se pueden ver. Yo estoy muy preocupado por el futuro de Central, porque si no fuera porque el Patón Bauza entendió lo mismo que yo entiendo, y dejara de lado seguir ganando fortunas para venir acá, hoy estaríamos muy cerca de irnos al descenso. El muro que separa a Central del descenso tiene nombre y apellido: se llama Edgardo Bauza, y no fue por virtud de esta CD que vino acá sino por la generosidad de su enorme corazón canalla. Es por ello que hago un llamamiento a todos aquellos veteranos como yo, y los que no lo son tanto, para que vayan a votar el 30 de septiembre. Voten a quien les parezca, pero vayan a votar. Yo sé que van a votar bien. Es el voto de la gente joven la que nos ha llevado a esto. Es la gente grande la que nos va a sacar de esto. Y espero que la gente joven haya aprendido.

Rubén Philipp





Emergencia política

José Saramago: "Soy extremadamente pesimista respecto al futuro, pero la realidad no me permite pensar de otro modo". Haciéndonos eco del premio Nobel portugués, será sumamente aconsejable en las próximas elecciones entrar al mal llamado cuarto oscuro con una mano oprimiendo nuestras fosas nasales. Modo antiguo pero práctico e higiénico de no percibir la pestilencia emanante de ciertos focos malolientes y en evidente estado de descomposición. Caso contrario a dicha precaución correremos el riesgo de volver a equivocarnos. Por suerte y gracias a la madurez del pueblo, la democracia no está en estado de emergencia, lo que sí está en gravísimo peligro es precisamente la política. El oficialismo cree refugiarse en la corrupción ajena, la oposición trabaja y confía por un fin de mandato normal en el tiempo, procurando que antes de terminar como un mártir, el actual gobierno, es preferible verlo terminar totalmente arruinado. Coincidiendo con Saramago, lo expuesto no pretende ser fatalista ni alarmista. Mucho menos una visión desubicadamente pesimista de la actualidad, sino que es realista, es lo que observamos sucederá indefectiblemente a nivel político y económico. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Lo mismo de siempre, seguir trabajando, seguir perfeccionándonos, intentando vivir y encontrar la felicidad en las cosas simples; encuentros con amigos, la familia, el vínculo afectivo, el fútbol. Agregar la necesaria y saludable cuota de útil descreimiento para no pasar por estúpidos útiles, gastar lo mismo o menos de lo que ganamos, no endeudarnos a tasa variable y seguir apostando al amor.

Norberto Ivaldi





El último tren de nuestra historia

Nadie describió mejor a los argentinos como el filósofo Julián Marías cuando dijo: "Los Argentinos son italianos que hablan en español, pretenden sueldos norteamericanos y vivir como ingleses. Dicen discursos franceses y votan como senegaleses. Piensan como zurdos y viven como burgueses. Alaban el emprendimiento canadiense y tienen una organización bolivariana. Admiran el orden suizo y practican el desorden tunecino". Cuando alguien le pidió a este maestro que los describa comenzó diciendo: "Los argentinos están entre vosotros, pero no son como vosotros. No intentéis conocerlos, porque su alma vive en el mudo impenetrable de la dualidad". Otro maestro que también los describe, descarnadamente, a partir del movimiento peronista, es el escritor Julio Cortázar. Su poema llamado "La Patria", fue escrito alrededor del año 1950. Jorge Luis Borges, respecto de este movimiento político, como gustan llamarse los que adhieren a este sector que nunca congenió con el mecanismo de la verdadera democracia y el poder republicano, dijo alguna vez que "los peronistas son incorregibles". Hoy estamos otra vez parados en el andén donde espera, aparentemente, "el último tren" de nuestra historia, por lograr romper ese desencuentro que ya parece vitalicio. Desde mi punto de vista, y el de muchos, o se castiga con rigor a aquellos que han urdido el vaciamiento de nuestro país en beneficio propio, o las próximas generaciones verán truncado para siempre su proyecto de una vida auspiciosa y feliz.

Felipe Demauro