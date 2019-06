Loky, el perrito de la isla

Se llama Loky, es un perro mestizo de tres años y 18 kilos. No sé si le pusieron Loky por el dios nórdico o por loquito, pero todos lo conocen en el islote "Los Benitos" y alrededores en el Paraná Viejo. Es muy sociable, quizás demasiado y todo para él es un juego. Si alguien está acampando en el camping (a 100 metros de su casita) se acerca a conocerlo, si alguien se baña se mete al agua a jugar, es el preferido de los niños. Ama correr palitos y nadar por el río cual lobito de río y seguir a su "mamá" en kayak así vuelve pronto. Toda su vida fue en el islote, no conoce la ciudad, ni sabe lo que es un auto. Desde sus primeros meses sus compañeros de juegos fueron, además de su familia humana, su familia animal. Reina Cesarina, su hermana mayor, y Nizka Zorrita, la pequeña, sus hermanas perrunas. Y los patos, gallinas, aves y pájaros que hacen del lugar un auténtico paraíso. Sus paseos pueden ser más cortos o más largos según cuantos amigos haga en el parador Los Benitos o atrás del Pimpollar, pero siempre regresó a casa. Fue visto por última vez el domingo 2 de junio con un grupo de chicos en dos lanchas que habían amarrado frente al islote en el canal pequeño paralelo al Paraná Viejo, esperando algunos huesitos del asado que olía prometedor. Estaba con su hermana mayor, Reina Cesarina, una belleza cruza de dogo, quien regresó sola a casa esa tardecita y se ve que lo extraña mucho porque está muy triste. Si alguien lo vio en la isla, o después en la ciudad, avisen a la familia. Cualquier información avisar al teléfono (0314) 4497179 — WS 3415325208. www.facebook.com/ecocampinglosbenitos

Contradicciones políticas

Observando al ejército de dirigentes y militantes del partido Justicialista corriendo despavoridos a "descocer las suturas" ordenadas por la ex presidente. A la multitud de ex funcionarios renegados que otrora recorrían los medios despotricando contra su gestión, desviviéndose en justificaciones y rogando su perdón. Y al jefe de la bancada opositora del Senado de la Nación aceptando acompañar a Mauricio Macri en la fórmula presidencial, no podemos menos que coincidir con aquellos analistas que consideran a la política argentina como la más sorprendente, contradictoria e irracioanl del mundo entero.

El estado deplorable de la ruta 9

Ayer, volviendo del trabajo, decidí no enfadarme vanamente como habitualmente lo hago durante todo el trayecto, sino que fui un poco más allá: observé de cerca, me indigné más fuerte, me enojé con motivo. Encendí balizas, disminuí la marcha y salí de la calzada. Caminé poco más de un kilómetro por la ruta nacional N°9. Ruta sin demarcar, sin señalamientos, sin banquinas; con pozos, grietas, roturas y baches. Por esta ruta circulamos diariamente cientos de personas: trabajadores, docentes, estudiantes de todos los niveles. El mal estado de esta red vial pone en riesgo la vida de todos. ¿Cómo pudimos permitir que la ruta llegue a este estado de abandono/deterioro? Pasaron muchos años, tanto como gobiernos y concesiones viales. Las autoridades locales (comunales y municipales) y nuestros representantes departamentales y provinciales, ¿se han hecho eco de este problema que afecta a gran parte del sur de Santa Fe? Muchas veces nosotros como simples ciudadanos y más aún cuando nos manejamos o movemos de manera individual y no colectiva, carecemos de la voz necesaria para que el reclamo sea escuchado. No importa de donde provenga pero necesitamos una solución inmediata. Díganme que "La Invencible" no está vencida, que hay solución, que existe la salida.

Lo que dejó el apagón

Quienes tratan de encontrar coincidencias interesantes en el apagón general del domingo (Día del Padre, elecciones), olvidan mencionar una notable: se cumplía ese día el 64º aniversario del ataque aéreo a la Casa Rosada que llevó a la caída de Juan Domingo Perón tres meses más tarde. Con el rechazo al nombramiento de Pichetto, como vice del remarcado Cambiemos, por su propia banca en el Senado y ante la sugerencia de éste que habría "mucho peronismo detrás de Macri", es de esperar que el presidente investigue como ingeniero que es la incomprensible falla de todo el sistema de seguridad nacional que no terminó en catástrofe general sólo por milagro.

