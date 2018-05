Lo que le falta al bulevar Oroño

He leído con agrado anuncios de remodelación del bulevar Oroño, que bastante deslucido está por ser un símbolo de la ciudad, a pesar de la excelente iniciativa de algún funcionario de Cultura en resaltar fotos de las arquitecturas perdidas y de las esculturas instaladas, pero no existe césped desde hace años, siendo su aspecto desagradable. De plantas, ni hablar, dije plantas y no flores, que parecerían una utopía. Muy bien por la instalación de bebederos, pero me pregunto: ¿cuándo tomaremos solución definitiva para la circulación de bicicletas y patinetas en la acera (prohibido ya está) que circulan y a excesiva velocidad, con el peligro para chicos y adultos que significa, haciendo a la vez más compleja la circulación peatonal en horas pico? Creo es hora de tomar definiciones como ciudad de crecimiento mas que significativo, tantas veces resaltadas con orgullo, y realizar cambios que serán indudablemente de gran beneficio para la ciudad como por ejemplo prohibir el estacionamiento por este estrecho bulevar (vivo y tengo comercio en este, por ende sería perjudicado en lo personal por lo que expongo), que demasiado dificulta aun las maniobras para poder estacionar, instalando los contenedores por las calles laterales (para que no se cuestione costo alguno si lo hiciéramos subterráneos como existen en tantas ciudades del mundo) instalando en este lugar las tan necesarias bicisendas, y proteger a los ciclistas de accidentes, logrando a la vez facilidad para ascenso y descenso (no estacionamiento) en los colegios, clínicas y sanatorios, a la vez evitando el embotellamiento, bocinazos y giros a la izquierda en los frentes de las instituciones mencionadas, como también en la circulación del ingreso al sur por bulevar Oroño al cruzar calle Mendoza, por la doble fila del ACA. Esto permitiría el estacionamiento únicamente para la "cola" del Automóvil Club, otra atrocidad urbana, y reforzar los rondines policiales, por cuanto la cantidad de robos, arrebatos, roturas de vidrios en automóviles para desvalijar, entraderas en los colegios y arrebatos en las mesas de bares, mecheras en los comercios, ya es insostenible ¿Y ya sería excesivo otras ideas? Proponer instalar semáforos en las intersecciones con calles que aún faltan, San Lorenzo, Urquiza, Catamarca y Jujuy, que es imposible cruzar, ni peatones ni vehículos. Como también reparar las baldosas que faltan y se aflojan permanentemente por falta de un mantenimiento mínimo, como es pegarlas cuando se aflojan y así evitar se afloje el resto, como ocurre, ocasionando innumerables caídas de peatones. Los vecinos y comerciantes estamos cansados de esperar una solución, que es para todos, estando dispuestos a juntar firmas, de ser necesario.

Jorge Demirdjian



Sigue el engaño del gobierno



¿Hasta cuándo el engaño, retrotraer las tarifas a noviembre del 2017? Según el dream team, cuesta seis mil millones de dólares. ¿Acaso en cinco días en la bicicleta financiera ideada para crecer no se fue esa misma cantidad? Saquear el bolsillo de los jubilados es diez veces menor a la deuda que no se le cobró al padre del presidente por la concesión jamás pagada del Correo Argentino. El FMI dice que la Argentina solicita 30 mil millones de dólares y el doctor jefe de gabinete dice 20 mil millones. ¿Quién miente? El grupo de amigos de un club de rugby de apellido anglosajón llega a la conducción del país hablando de brotes verdes y lo único que brota son deudas en la moneda del mismo color. ¿No es hora de que comiencen a gobernar para las mayorías y no para un grupo selecto ni para el exterior, digo humildemente?

Julio Bertorini

DNI: 14.143.121





Que la Justicia actúe al terminar los mandatos



Cada vez más sorprendido y con mucho enojo con respecto a la realizaciones que hace este gobierno, cómo puede ser que luego de tanto tiempo que estuvimos sin recurrir al FMI, ahora nuevamente el presidente no tuvo mejor idea que volver al Fondo Monetario , parece que las experiencias vividas con respecto a una situación similar no las tienen en cuenta, ajustes, tarifazos, inflación, desocupación, siempre lo mismo cuando se acude al Fondo, claro si ahora somos el segundo país del mundo en fuga de capitales, cómo no preferir al Fondo si con la plata que nos acordarán servirá para que se fuguen mas capitales o sea dólares, pero no el pueblo, los que se llevaran el dinero serán todos los especuladores financieros y varios componentes del gobierno incluido su presidente. ¿Hasta cuándo soportará la gente? Creo personalmente que se está por cortar el hilo, los habitantes de la Argentina están hartos de las mentiras y falsas promesas que ha realizado este gobierno, ya que sólo ha favorecido a las corporaciones no teniendo en cuenta las prioridades de la gente. No deseo que este gobierno no termine su mandato, pero lo que sí deseo es que la Justicia se comporte como corresponde. Cuando en el 2019 se vote nuevamente y estos delincuentes terminen su mandato, que se les aplique la fuerza de la ley. No soy político ni periodista, soy simplemente un emergente de un numeroso grupo de vecinos que desea lo mejor para el pais.

Néstor Cáceres

DNI: 6.072.916





¿Peña a secas o Peñanich?



Señores de Cambiemos, una pregunta que deberían reformularse es la siguiente: ¿si llegaron hasta aquí prometiendo un montón de cosas, algunas de las cuales no pudieron ser cumplidas, aquella que decía que venían a cambiar la política, la van a cumplir? ¿O piensan seguir con la misma de siempre? El jefe de Gabinete es lo más parecido a Capitanich que pueda uno imaginarse, sólo que con otro nivel de educación aunque el mismo de soberbia. Todo está perfecto para él (y para el gobierno que representa), nada es perfectible. Todo lo tenían pensado, pero estamos en una pendiente de gestión alarmante. Se crean cargos para funciones que a juzgar por el título "nadie sabe para qué sirven", eso sí, con sueldos promedio de 50 mil pesos (cuando desde el mismo gobierno se proclama austeridad). Estaría bueno que el jefe de ministros saliera a explicar por qué avaló la creación de puestos como los de "Coordinador de la coordinación de fortalecimiento de la cultura organizacional de la dirección de fortalecimiento de las capacidades institucionales de la oficina nacional de innovación de gestión de la subsecretaría de planificación de empleo público de la secretaría de empleo público del ministerio de modernización", o de "coordinador de aplicación de políticas transversales de recursos humanos" (¿no es una jodita para Tinelli, eh?). Casi, casi, habría que pensar en un desagravio a Ricardo Forster, a quien castigamos duro por su cargo en la "Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional". ¿Cambiamos, o no cambiamos?

Roque villazán

DNI: 17.130.310





Hablando de un nuevo ser



Se ha escrito mucho a favor y en contra del aborto. Sin embargo, el comentario de la ex diputada Vilma Ripoll afirmando que ella ayudó en 500 abortos, produce en muchos de nosotros una sensación que no es necesario agregar mucho más. Aparte son delitos muy graves y el tema en sí, es de suma sensibilidad. Es muy fuerte lo que la señora Ripoll expresó. Ayudó como dijo, en 500 prácticas ilegales que, al no estar legalizadas, son crímenes sin discusión que valga. Si llegara a legalizarse, no implica desde ya que no sigan siéndolo, pero ello determina hoy su responsabilidad en los cientos de casos declarados por la mencionada. Hasta donde sé, un fiscal tomó cartas en esto. ¿Sabrían Ripoll trabaja de estos acontecimientos, o se anoticiaron como nosotros por sus manifestaciones? Referente a los hechos que hizo público, están penados por ley y desde mi opinión que siga trabajando como enfermera, no correspondería. Vale investigar en su ámbito laboral, sin dudarlo. ¿Qué certeza hay de que no haya "colaborado" con otras personas en situaciones también delicadas? Es solamente una pregunta dentro de ese contexto, no una imputación. Hay un fiscal trabajando, trascendió. El ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica manifestó: "Yo quiero saber la verdad, pero en la Justicia, no creo un carajo". En nuestro país, la credibilidad de la misma es baja. No obstante la opinión de la mayoría, responde a muchos magistrados (no todos) que a través de sus sentencias dejaron al alcance de la gente, lecturas que trascienden los fallos.

Nora E. Cardarelli.

DNI: 14.510.012





¿Sabrá la Municipalidad acerca de esto?



Me pregunto, sin estar afectado a esta situación que voy a detallar: ¿Cómo es posible que la Municipalidad de la ciudad de Rosario contrate a una empresa de limpieza para que limpie los distintos distritos, la cual les paga mensualmente a sus empleados menos que el sueldo mínimo vital y móvil? Y no creo que los tenga inscriptos y menos que les hagan los aportes jubilatorios y de obra social. Cobran 4.500 pesos los empleados. ¿Como es posible que esta situación la permita la Municipalidad de mi ciudad?

Carlos Meza

DNI: 25.161.565

