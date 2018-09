Llegó la primavera

Dijo alguien que la proximidad de la primavera proporciona a nuestra vida un hálito de frescura. Y es así, porque cuando vemos rebrotar los árboles y las plantas comienzan a reverdecer, a brotar y mostrando la vida latente de su interior, nuestros cuerpos parecen tonificarse con la oxigenación y sol que provee la naturaleza. La palabra renueva se utiliza en el sentido de revivir, resurgir, revitalizar, es decir supone la acción de impartir vida. De la misma manera que la vida aparece después del letargo del frío invierno produciendo una renovación, nuestra vida espiritual también necesita un renacer. ¿Saben que es lo que necesitamos? Es que surja en nosotros una primavera espiritual, un revivir. La solución es conectarnos con la fuente de vida que es Dios, y esto se hace únicamente aceptando por la fe al Señor Jesucristo como nuestro salvador, pues el murió en la cruz del calvario con ese propósito. Desde ese momento el nos imparte "su vida", y dice la Biblia que floreceremos como la palmera, que tiene la particularidad de que la sabia sube por el centro de la planta y no por la corteza como otras especies, así es lo que Cristo nos ofrece, su vida en nuestro interior que comenzamos a disfrutar desde ahora y se prolonga por toda la eternidad.

Un ángel que se suma al cielo

Somos los alumnos de 5º grado de la Escuela N° 6.032 de la localidad de Fuentes. Nuestro pueblo tuvo hace unos días una pérdida muy dolorosa para todos los habitantes. El párroco Carlos Romagnoli nos dejó para siempre. Era un hombre muy amable, de palabras dulces y positivas. Estaba siempre al cuidado de todos, no importaba la religión, ni el dinero. Nos acompañaba siempre, visitaba nuestras casas y escuela; a nuestros enfermos y a todo el que lo necesitaba. Desde ahora tendremos una estrella en el cielo para guiarnos en nuestro camino. A nosotros nos llega a la escuela el diario todos los días y leemos las cartas. Nos gustaría que esta también sea publicada para que todos conozcan la labor de este gran hombre. ¡Hasta siempre, padre Carlos!

No fue magia, fue corrupción

He comentado mi interés en guardar viejas noticias de periódicos y revistas sobre mi país, ya que la memoria, con los años, va fallando. Me pareció de interés el dictamen del fiscal general Germán Moldes (01/11/2017). "No fue magia, fue corrupción", declaró en el proceso a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, procesada por direccionar la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez. "Los números impresionan y se hace difícil para el ciudadano común comprender la cuantificación del robo (46.230 millones de pesos)". Involucrados el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti. Una asociación ilícita que atravesó los distintos estamentos del Estado nacional desde la Presidencia de la Nación a la Dirección de Vialidad, incluyendo titulares de Obras Públicas. La asociación delictiva estaba integrada por empresarios y funcionarios que defraudaron al Estado". "Los contratos otorgados a Báez ascienden a 46.230 millones de pesos, dictaminó el Juez Julián Ercoli, cuando procesó a los acusados"."Los personajes más allá de su relación de subordinación, en la organización de malhechores, tienen responsabilidad penal en los hechos". "No fue magia, fue corrupción".

Carlos A. Borisenko

¿Quién responde ante esta estafa?

Contraté el servicio "Todo pago" hace más de un año. Ellos depositan a los 10 días hábiles. Hace más de una semana que ya transcurrió la fecha que deberían haberme depositado en mi cuenta bancaria. A lo que suma ya 7.000 pesos. He llamado para reclamar y alegan a su "ítem 7.3" que uno acepta conforme porque nunca lee la letra chica, que ellos pueden bloquearte la cuenta cuando lo deseen. Por lo tanto se quedan con tu plata. La cual te dicen está en su cuenta Todo pago. Pero la cual no podés tocar. ¿Quién responde ante esta estafa? Fui a la Defensoría del Pueblo y me dicen que tengo que buscar abogado particular. ¿O sea que mis 7.000 pesos me los gasto en abogados?

Lorena Sosa

