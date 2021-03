¿Lifschitz senador?

En efecto, leo que se postula para ser senador nacional este año. Pero eso es incorrecto. Un representante del Poder Ejecutivo puede renunciar cuando se le da la gana. Fue designado. No así un legislador, fue electo por un mandato y debe cumplirlo. Está mal que cada cargo sea un trampolín político. Lifschitz rompe su contrato de representación política. No digo que sea un saltimbanqui. Sí creo que no vive para la política sino de la política. Con todo, es cierto que hay infinidad de políticos así. Por ejemplo Soria, ahora. Tal vez si ya todos somos corruptos nadie lo es.