Libertades y desobediencia civil

El pasado sábado 20 de junio, en todo el país hubo manifestaciones por la libertad de expresión, la república y la democracia. Analía Cóccolo (asesora (?) del Conicet) las describiría como un acto de “desobediencia civil”. Tendría razón. Diría que es un delito, y posiblemente no estaría equivocada. La desobediencia civil ha marcado momentos culminantes en la historia, en nuestro país y en todo el mundo. Las acciones de Mohandas Karamchand Gandhi, de Martin Luther King, la Revolución de los Claveles en 1974 en Portugal; en nuestro país los papelitos del Mundial 78, la marcha por la democracia del 16 de diciembre de 1982. La lista es larga. Al contrario de lo que cree Analía Cóccolo, la desobediencia civil no es un acto antidemocrático, todo lo contrario. Y es cierto, quienes participan de este tipo de manifestación arriesgan mucho: cárcel, persecución política. Y aun cuando no fueran tiempos de pandemia y cuarentena, su libertad, su salud y la propia vida. Y si no lo creen pueden preguntarle a los disidentes venezolanos, que son reprimidos, encarcelados, torturados y asesinados por el régimen de Nicolás Maduro. Pero eso no los detiene. Es por eso que el actual gobierno debe refiexionar respecto del rumbo que lleva. No es lo extenso de la cuarentena, ni el incidental intento de expropiación de Vicentin lo que movilizó a la gente aquel sábado. Eso es tan sólo la punta del iceberg. Es algo mucho más profundo, y si cabe, más sagrado. Y por lo tanto mucho más peligroso para aquellos que pretendan cercenar las libertades que la Constitución y nuestras leyes garantizan. Lo que la pandemia y la crisis económica impulsen a hacer al actual gobierno debe obligatoriamente estar enmarcado dentro de los límites que nuestras leyes exigen. Y eso no deben olvidarlo no solo los integrantes del actual gobierno nacional, sino todos los integrantes del espectro político. La democracia en nuestro país costó demasiado dolor, demasiadas muertes para que quienes tienen la obligación de protegerla vengan a destrozarla.

Juan Pablo Zucco