Ley de Maltrato Animal

El 16 de julio pasado, hace algo más de un mes, se aprobó para ser debatido y sancionado en la Cámara de Diputados de la Nación un dictamen que modifica la ley 14.346 de Maltrato Animal y contemplaría en su texto a actividades de "entretenimiento" que utilizan animales como las jineteadas y circos. Diferenciando "maltrato" de "crueldad" y estableciendo penas y multas mayores como castigo a infringirla (las que pueden llegar a seis años de prisión). La posible sanción de este proyecto de ley tiene en vilo a tradicionalistas y agrupaciones gauchas que ven peligrar la continuidad de las tan controvertidas y cruentas "jineteadas" por no poder sus organizadores el garantizar se preserve en ellas la integridad física de los reservados, tropillas de caballos "indomables" destinados a dichos eventos. Con penas mayores y una Justicia comprometida en hacerlas valer, se supone serán pocos los anfitriones de festivales de jineteada que puedan confiar en el buen tino, criterio, voluntad y educación de los jinetes participantes, quienes dudosamente acepten las nuevas reglas de juego; por más que se cambie el material de confección de espuelas o instrumentos de azote, el azote existe y riesgo de lesión para el animal participante es relevante. Con base en el expediente 1293-D-2017 del 30 de marzo del 2017, proyecto rumbeado a la prohibición a nivel nacional de la tracción a sangre, y luego de considerar factores económicos actuales, niveles de pobreza y pedidos de un sector político, el actual proyecto no logra aún desterrar tan aberrante uso animal, sólo se prohibirá en el ámbito urbano. La modificación de la ley 14.346, de ser sancionada, da un mejor marco legal para proteger a los animales del maltrato y la crueldad pero no legisla sobre la modificación de las mal llamadas "tradiciones" o "deportes" que basan su existencia en el abuso de animales. Carreras, jineteadas, concursos, exhibiciones, festivales (y el habitual "dopaje" al que muchos animales son sometidos para "mejorar" su rendimiento), seguirán atormentando a criaturas inocentes mientras convoquen a público ávido de presenciarlas y representen un eximio negocio y un buen terreno de apuestas. Un cambio de paradigma basado en la educación de nuestra sociedad es imprescindible para que no haga falta temer a un castigo para otorgarle a todas las especies animales un trato digno. Una tarea pendiente, que de lograda será sin lugar a dudas ese enorme paso que nos permita consolidarnos como una sociedad más justa y paradójicamente más "humana".

Gracias Iapos por mi silla de ruedas

Gracias por enseñarme agradecer todo lo que no se puede comprar pero sí saber reconocer qué es la gratitud. Perdón si alguna vez en mis escritos pude haber ofendido vuestro accionar negativo, y pido que me disculpen porque hoy me arrepiento y me avergüenzo. Gracias porque con esta silla de ruedas podré continuar mi tarea en "Abuelos Sustitutos", la de dar a los abuelos solos o abandonados apoyo, amor y contención. Y dar en este mensaje mi agradecimiento al doctor José Villamil, al doctor Gabriel Gobbo, a Maricel, Jorge; a programas de radio, a quienes me prestaron sus oídos, con quejas, lamentos, y me apoyaban. Gracias Ilar por el trato al discapacitado, tan cordial y lleno de amor. A Carta de lectores por darme en su espacio siempre un lugarcito. Gracias Iapos por enseñarme que mis tiempos no eran igual al de ustedes porque yo no era nada al lado de todos los afiliados y me demostraron con vuestra actitud el gran corazón que tienen. A todos, muchas gracias.

Son policías, no millonarios (II)

La lectora Jessica Gamarra, en una carta publicada hace unos días en esta sección, se manifestó muy indignada porque un policía no fue atendido en un hospital público, en el que se argumentó que el policía tenía obra social. Pero según la lectora dicha obra social tiene prestaciones que resultan costosas. Creo que tiene razón cuando sostiene que un policía generalmente está mal pago, cansado por los famosos adicionales que debe hacer para sumar unos pesos, y por si fuera poco sale de su casa sin saber si regresará sano y salvo debido a los riesgos que corre con su peligrosa profesión. Debiera haber una ley que haga obligatoria la atención a los policías en cualquier efector de salud público o privado; atención que debiera extenderse a bomberos, gendarmes y rescatistas, es decir a todos los servidores que se juegan la vida en favor de la comunidad. O bien se tendría que crear una obra social que los cubra eficientemente y a un costo razonable; y gratuitamente cuando se trate de accidentes ocurridos en servicio. En el Congreso de la Nación y en algunas legislaturas provinciales los legisladores están más preocupados por las próximas elecciones que por proponer y sancionar urgentemente leyes que beneficien a la sociedad. Como dice Jessica, es hora de que se pongan las pilas, y si son de larga duración, mejor. En octubre o noviembre se sabrá bajo qué gobierno queda nuestro vapuleado país. La lista de prioridades para reflotarlo de una bendita vez es larga y bien conocida. Una de ellas es la tratada en esta carta. Por favor, procuren darle el urgente tratamiento que merece.

Al Banco Provincial de Santa Fe

Se cumplen 145 años de que el Banco Provincial de Santa Fe abrió sus puertas de la mano de Carlos Casado de Alisal, sobre la base de una iniciativa del gobernador Servando Bayo, justificada en la necesidad de proporcionar crédito para el florecimiento del sector productivo de la provincia. Los otros días leí en este diario que la Municipalidad pretende revitalizar la peatonal Córdoba entre Maipú y Laprida, ante esto les propongo modestamente al intendente electo, a las autoridades del Banco, de la Asociación Bancaria, y a la Comisión Gremial Interna del Banco de apoyar y sumarse a esta iniciativa ya que el Banco Provincial de Santa Fe funcionó por primera vez en nuestra ciudad justamente en esa cuadra, en el lote que correspondía a la vieja 52-54-56 que tenía Rosario por esos años. De concretarse, sería un gran aporte cultural a ese sector olvidado de la peatonal y a la historia de nuestra ciudad, además de ser un reconocimiento a todos los que hicieron grande y confiable al banco en todos estos años. Un fuerte abrazo a todos los que hace mucho tiempo trabajamos en esa hermosa "familia" que era el querido Banco Provincial.

Carta abierta a Alberto Fernández

Estimado, de mi mayor consideración, me dirijo a usted para sugerirle lo siguiente: es notable la sucia campaña que está haciendo usted y sus seguidores. Contratar piqueteros y asesinos de los mismos con el objetivo de desestabilizar el país en meses previos a las elecciones. Sin mencionar todos los sucios movimientos económicos con el mismo fin. Digo yo, por qué no hace una campaña limpia. Y si está tan seguro de ganar (Dios nos libre de semejante tragedia), no lo hace de manera transparente. Ya contemplamos el papelón de la ex presidente que no le pasó la banda presidencial a Macri. Usted va siguiendo las mismas huellas. No pretendo ofenderlo, simplemente hago eco de muchos argentinos (soy uruguaya residente permanente) que quieren un país libre, justo y provechoso. Yo también, cómo otros, me siento un poco culpable de no hacer más por sacar nuestra querida Argentina adelante.

Propietario: EDITORIAL DIARIO LA CAPITAL S.A. inscripta en la Sección Estatutos del Registro Público de Comercio de Rosario al T° 80 F° 3602 N° 197 en fecha 19 de mayo de 1999. Dirección Nacional del Derecho de Autor (Expte. N° 49995792). Prohibida toda reproducción total o parcial del contenido de este diario. Dirección, redacción, comercial, circulación y administración: Sarmiento 763, Rosario, CP 2000, provincia de Santa Fe. Presidente y Director de la publicación: Gustavo Santiago Scaglione.