LEM, el Estado infractor

Con fecha 12 de marzo pasado, un grupo de vecinos de pasaje Sunchales y Tucumán presentamos una nota dirigida al director del laboratorio provincial-municipal LEM, ubicado en calle Lavalle al 300, en el predio de la ex Inelro. En la citada nota le reclamamos por el excesivo nivel de ruido continuo (de 5 a 22) de las nuevas instalaciones. Es evidente que el nuevo equipamiento está mal proyectado, mal instalado, funcionando mal o definitivamente es para una industria que esté radicada en zonas fabriles. El propio personal de la empresa estatal constató altísimos niveles de ruido con decibelímetros de la propia empresa. Argumentaron que el laboratorio "debía producir" (sic) y que por eso no se podía detener la maquinaria. En la noche del 18 al 19 de marzo las máquinas no pararon. El malestar que genera por la perturbación, en este caso del sueño, de un ruido continuo está contemplado en todos los manuales de seguridad e higiene. El Estado se encarga de multar a los infractores, clausurar instalaciones defectuosas, impedir que las industrias perduren en zonas residenciales. Pero está claro que en este caso mira para otro lado. El señor gobernador actual, igual que el doctor Binner, como ex intendentes conocen al dedillo esta problemática. Sin embargo, lejos de intentar llevar el LEM a una zona industrial, insisten con nuevas y cuantiosas inversiones. El concepto de erario público queda tan de lado como el principio de igualdad ante la ley que proclama la República, ante este notorio abuso de autoridad y desprecio negligente por los derechos legítimos de los vecinos. Justamente, como la Defensoría del Pueblo enuncia en sus postulados, concurriremos allí ella para pedir la protección contra los abusos del Estado. De no prosperar nuestros reclamos, iremos a la Justicia para que la planta sea clausurada hasta tanto cesen sus ruidos operativos. Hoy hacemos público este reclamo ante el flagrante silencio que hemos recibido por toda respuesta.

Sindicatos estatales voraces

Los ciudadanos santafesinos observamos impávidos e impotentes los chantajes que los sindicatos estatales, encabezados por Amsafé, ejercen sobre el gobierno provincial. Muchachos, no sean tan voraces. Dejen algo para la cuenta "inversiones". Los ciudadanos de a pie se lo agradeceremos de todo corazón.

El relato M y la educación

El cinismo del gobierno nacional en la ponderación de avances que no sólo no existen sino que en realidad son francos retrocesos, es abrumador. El presidente aseguró ante el Congreso que bajó la pobreza y se generó empleo. La hipocresía sigue, y hace unos días fue el turno de la educación. La versión presidencial: "Después de tres años, cada vez más chicos comprenden lo que leen. Empezamos a trabajar esa área y hoy los resultados de las pruebas Aprender nos emocionan". La realidad: es imposible generar en tres años una reversión tal como la que se pretende hacer ver; cualquiera que entienda algo de educación formal lo sabe. Ponerlo en términos de logro de esta gestión es absurdo. Si realmente hubiera avances en los aprendizajes (en rigor, no lo sabemos) necesariamente serían el resultado de muchos años, mucho más que tres, de políticas sostenidas. Lo único cierto es que Macri pulverizó el presupuesto educativo y demonizó al colectivo docente. Cuando las evaluaciones arrojaban malos resultados, la culpa era de los maestros. Ahora resulta que este "éxito" de la posverdad macrista es fruto de las políticas públicas nacionales en educación (inexistentes). Bottinelli, investigador riguroso, revela: "Las mejoras se producen en las 24 provincias y en todos los grupos sociales. Esta uniformidad en los resultados podría explicarse más por efectos estadísticos (niveles de dificultad, puntos de corte, ponderación de la muestra) que por mejoras reales". En fin, una patraña macrista más.

Candidato "colado" en Santa Fe

Bien es sabido que la diputada nacional Elisa Carrió es fundadora y máximo exponente de la Coalición Cívica ARI, partido político que representa valores humanos fundamentales como no robar, no mentir y no usar a la gente. En la provincia de Santa Fe, este partido fue intervenido porque un grupo de ex integrantes estaban utilizando su plataforma política para negocios personales. La intervención se dio gracias a la incansable labor de Lucila Lehmann, quien recorrió la provincia de norte a sur y de este a oeste devolviéndole la fe y representación a todos los "Lilitos" que habitan el territorio. Entre ellos logró colarse y pasar desapercibido un hombre ambicioso, egoísta, con hambre de poder, Mauricio Amer. Este sujeto, sin formación pero muy astuto, logró meterse en la lista de concejales de Cambiemos y dice "representar los valores de Lilita y de la Coalición Cívica". Ante esta realidad, como miembro fundador del ARI y fiel defensor de la causa enarbolada por la doctora Carrió, y conociendo las penurias que vivieron otros militantes de la Coalición Cívica, me veo en la obligación de denunciar su accionar y falta de representatividad en el partido. No robar: en las elecciones pasadas robó a los posibles candidatos electos en asamblea el lugar en la lista. No mentir: es candidato a concejal por la ciudad de Santa Fe cuando su hogar donde descansa cada noche queda en San Agustín, una localidad ubicada a 30 kilómetros de distancia. No usar a la gente: utilizó a muchas de las personas que se afiliaron a la CC ARI con ideas innovadoras (también las maltrató verbalmente) y paseó por la ciudad prometiendo cosas a gente con necesidades (para la foto) y no movió un dedo para ayudarlas. Este resumen tiene como fin informar a la señora Elisa Carrió, ya que seguramente desconoce la situación y principalmente a todos los seguidores de la diputada para que no sean engañados; en las próximas elecciones, la CC ARI no tiene un representante para el Concejo santafesino. Mauricio Amer es un candidato de cartón, una deshonra para todos los que conformamos la Coalición Cívica ARI. Atentamente.

Agradecimiento al Pami I

Quiero expresar mi agradecimiento a todo el personal de segundo piso del Pami I por la atención, contención, cariño y profesionalismo que han tenido para con mi madre, Carolina Faucetta. Muchas veces trabajaron en condiciones adversas durante Navidad y Año Nuevo, pero con actitud y buena onda del personal y sus regalitos para los pacientes, hicieron más que emotivo y llevaderos esos momentos. Vaya mi eterno agradecimiento para todos los que atendieron y brindaron cariño a mi madre hasta sus últimas horas, falleció el 5 de enero.

Los textos destinados para Cartas de los Lectores no deben exceder las 200 palabras. Tienen que consignar nombre y apellido del autor, número de documento de identidad, domicilio, número de teléfono y deben estar firmadas, sin excepción. La Capital se reserva el derecho a resumirlas y corregirlas. Enviarlas o traerlas personalmente a Sarmiento 763. Por correo electrónico a cartaslectores@lacapital.com.ar o a través de www.lacapital.com.ar.