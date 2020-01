Legisladores, a legislar

El miércoles 16 de enero se llevó a cabo un abrazo solidario a la Escuela Nº 133 por haber sido robada seis veces en lo que va del año. Cuando se atacan instituciones como escuelas, clubes, centros de salud, bibliotecas y centros de jubilados, causando más daño que lo efectivamente robado y vendible en el mercado negro, el objetivo claramente es romper el tejido social sembrando terror. El narcotráfico necesita de gente desesperada y aislada para que se incorpore como mano de obra o simplemente consuma. Sembrar terror es claramente un acto de terrorismo y requiere de leyes y un equipo judicial y de fuerzas de seguridad entrenadas para enfrentarlos con eficiencia. Esto no significa adherir a la doctrina Luder de "aniquilar al enemigo", sino de perseguirlos con todo el peso de la ley y en marco que éstas le definen. Señores legisladores, de ustedes depende.

Claudio Gershanik

Un chofer solidario

Hace unos días al tomar la línea 143 Roja, fui espectador de un hecho edificante. Ante el requerimiento de una anciana de bajar del transporte y con evidentes dificultades para hacerlo, el chofer del colectivo, de nombre Mauricio, no sólo facilitó la cercanía del colectivo a la vereda, sino que se tomó el trabajo de ayudar a la señora a llegar a la acera en medio de un verdadero caos de tránsito. Esto que relato puede parecer secundario y adjetivo, pero conductas como estas son las que mejoran la calidad de vida de la población y hacen a las metrópolis amigables. Muchas veces nos quejamos del servicio del transporte público, pero debemos remarcar cuando las cosas se hacen bien. Y es el caso de este modesto trabajador, que con un simple gesto demuestra que una sociedad más solidaria es posible.

Gustavo Battistoni

DNI 17.096.107

Pedido de disculpas

Si bien ha transcurrido algún tiempo del lamentable suceso en el que el Santo Padre, luego de haberle practicado aquel "correctivo" a la señora que bruscamente lo tomo del brazo en uno de sus habituales saludos en la Plaza San Pedro, se desviviera en disculpas públicas, no logro comprender como no lo hiciera con los millones de católicos argentinos cuando mediante una carta manuscrita, comparó a la demoníaca Hebe de Bonafini -patética festejante de la voladura de las torres gemelas que dejó el luctuoso saldo de más de dos mil muertos, que invadió la Catedral Metropolitana culminando su herejía usando como baño un sector del altar, y haber manifestado el deseo de que "ojalá no hubiera vuelto ni uno vivo" de la guerra de Malvinas, entre otras tantas blasfemias- nada menos que con nuestro Señor Jesucristo. Tal vez mis deseos se traten de una imperdonable irreverencia, pero desearía de corazón que el representante de Dios en la Tierra sea más claro en el futuro y se defina "sobre quiénes son los buenos y quiénes los malos" en esta tierra.

Alejo Uribe

DNI 6.259.301

Ahora sí, no habrá más despedidas

Mucho se habló sobre "la última función de Los Chalchaleros". Que siempre se estaban despidiendo y nunca terminaban de hacerlo. Como que a pesar de la decisión del grupo de bajarle el telón a un pedazo grande de la tradición campera argentina, costaba tanto consumarla como cuestan todas las despedidas. A "los Chalcha", que por distintos motivos, a lo largo del tiempo debieron reemplazar voces, se los identificaba por la introducción de sus guitarras (que precedían al característico "adentro") y por el timbre de su inconfundible voz. Hace unos días se fue Juan Carlos Saravia, su alma máter. Nos deja una riquísima colección de temas, recuerdos imborrables y la ahora certeza de que "se despidieron Los Chalchaleros", un pedazo grande de argentinidad.¡Qué lindo que hayan existido!

Juan José de Guzmán