Este año mi hija hace su promesa de lealtad a la Bandera. En casa teníamos mucha expectativa en este 2020, y aunque todos hubiéramos querido que sea de otra forma, me esfuerzo en pensar que va a ser un gran aprendizaje para todos. Con Micaela, mi señora, vinimos a vivir a Rosario hace 13 años desde el sur del conurbano bonaerense. Creo que el hecho de no ser de acá nos da otra perspectiva, y nosotros podemos decir que elegimos esta ciudad cada día, la hicimos nuestra, y acá formamos una familia. Rosario es el color de sus parques, el río y el cielo. Y cada mes de junio acá se vive con un sentimiento especial que se percibe en las paredes, ventanas, balcones, en las calles. Llegó el junio que tanto esperábamos. No me van a creer si les digo que hasta contábamos los años para ver cuándo llegaba el junio del cuarto grado de Carmela, en que iba a prometer lealtad a la Bandera. Se sumó un condimento más cuando nos enteramos que este iba a ser el año de Belgrano, recordando los 250 años de su nacimiento. Y hacíamos cuentas pensando si vendría el presidente y qué presidente vendría. Cosas nuestras. Jugábamos un poco con imaginación, ilusión y expectativas. Teníamos la cabeza en esta fecha y nos imaginábamos un Monumento repleto de chicos, con sus docentes, y nuestra hija ahí, en esta fecha que se fue volviendo especial. La promesa a ese símbolo que nos une es un compromiso de respeto al que le otorgamos un doble valor como rosarinos adoptivos, como vecinos de ese Monumento. No es una promesa simbólica, es un gran paso en el camino por el respeto al otro, a una lucha común por algo que está más allá de nosotros, por valores vigentes en la medida en que como adultos trabajemos desde nuestro lugar para que no se vacíen. Este año será especial, pero de otra forma, una que jamás hubiéramos imaginado. Este año va a dejar marcas en todos nosotros, y más en los chicos. Llenemos de sentido junto con ellos este mes de la Bandera, para que pueda ser aún más especial. Vivimos este momento con algo de angustia e incertidumbre, que se cruza en estos días con emoción, alegría y, claro, esperanza por lo que vendrá y que estamos construyendo ahora.

Ernesto Rega

Papá de Carmela, alumna de 4º grado de la Escuela Sarmiento Nº 55

Reclamo al Banco Municipal

Desde hace 20 días reclamo al Banco Municipal Rosario, de avenida Pellegrini 363, porque me falta dinero en mi homebanking. Tengo 74 años y lo mismo me hicieron ir al centro, a la calle Santa Fe, a reclamar. Me dijeron que tenía razón, pero la cuenta quedó sin arreglar. Siento que es un atropello, ¿a quién debo reclamar para que me escuchen? ¿O tengo que tolerar que me roben?

Alberto González

DNI 6.065.424

Una docente enojada

Sinceramente el gobierno se ríe de la educación, de los docentes. Tengo 14 años de antigüedad siendo docente. Y hace diez años que el salario familiar por hijo es de 263 pesos. Este mes nos dieron 440 pesos de cláusula gatillo, según ellos es la inflación que hay en estos momentos, de los cuales nos descontaron aporte jubilatorio y obra social (quedando un total de 336 pesos). Este mes los docentes pagaremos tres veces los aportes jubilatorios y la obra social, ya que al cobrar el aguinaldo también los descontarán. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar todo esto? Y ni hablar de que en estos momentos de pandemia seguimos poniendo de nuestros bolsillos para dictar clases. Ser docentes es un orgullo pero me harta que nos tomen para la joda (disculpa por la expresión) y que no valoren la educación.

Miriam Alvarez

DNI 28.101.453