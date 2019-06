Las razones de una masacre

Desde que la resolución 956/2018 otorgara indirectamente a las fuerzas de seguridad federales el permiso a matar, y habiendo o no aceptado cada provincia aplicarlo como protocolo en el desempeño de sus fuerzas policiales, la cantidad de muertes de civiles, inocentes de culpa y cargo, por negligencia de los agentes del orden, ha aumentado exponencialmente. Camila, Danilo, Gonzalo y Aníbal, las criaturas y jóvenes muertos por la aberrante actuación de la Policía Bonaerense en San Miguel del Monte, penosamente distan de ser las únicas víctimas de esta desbocada conducta de los uniformados hacia la población civil. Pésimo entrenamiento o discapacidad mental no asoman como excusa valedera. No hay justificación posible para esta reiterada masacre. Es hora de derogar esta malograda resolución a fin de quitar el permiso concedido a quienes han demostrado holgadamente el carecer del más básico sentido de responsabilidad que sus funciones dictan.

Karina Zerillo Cazzaro