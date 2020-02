Las piletas del Parque Alem

No puedo hablar de todas las piletas públicas de Rosario, sí las del Parque Alem porque asistí a sus instalaciones los últimos seis años. Cualquiera que haya ido a las Alem en las décadas del 70 u 80 podrá recordar que por aquellos años eran visitadas mayoritariamente por familias de sectores populares y hoy, en cambio, son "invadidas" por sectores medios quienes golpeados por las distintas crisis económicas ya no pueden pagar los clubes de clase media pero sí una revisación de 390 pesos por única vez, muy "salada" para una familia numerosa (se me ocurre que buena parte se lleva el Colegio de Médicos por su estampilla), ¿No podría revisarse ese precio? ¿Si en los hospitales y centros de salud se atiende gratis, por qué acá no? ¿No podría intentarse que los sectores más empobrecidos, sobre todo, puedan hacer uso de este lugar? Las Alem han sido en estos años la mejor muestra de que una oferta pública puede ser de calidad. El agua está bien mantenida y el césped también (hay cestos por todos lados), sus guardavidas son atentos y están atentos, hay personal de vigilancia que camina permanentemente el predio, tienen una arboleda maravillosa que nos disputamos todos ante las temperaturas agobiantes, no se pone música a un volumen imposible ni asiste gente con su propia música, lo que a veces invade la tranquilidad ajena, el o la que quiere (y son muchos los ex nadadores que lo hacen) pueden disfrutar de los 50 metros olímpicos con tranquilidad, los vestuarios son correctos (podrían mejorarse), da gusto ver a los niños y adolescentes de las colonias de vacaciones municipales (muchos con discapacidades) disfrutando del agua, aprendiendo a nadar y jugando. También se han convertido en un espacio lúdico y saludable para los adultos mayores: mujeres y varones que llenan las dinámicas clases de aqua gym (cada vez son más). El problema viene siendo el cierre de la temporada. Las piletas públicas suelen finalizar su oferta estival cuando comienzan las clases. Seguro que allí merma la asistencia de público, pero también se extiende el calor rosarino bastante más del comienzo del ciclo escolar. Pregunto: ¿podrán seguir habilitadas por más tiempo (los adultos mayores y los padres que quieren refrescarse con sus hijos los fines de semana agradecerían) y muchos podrían, tal vez, seguir tomando clases de aqua gym o podría implementarse natación. ¿No podrán mantenerse cubiertas -al menos esta que tiene mucho público- y alguna otra para ampliar la propuesta? La respuesta siempre ha sido que es costoso mantenerlas y sostener al personal. Me pregunto si no podría verse esto no como gasto sino como una inversión para nuestros niños y jóvenes y adultos que no pueden asistir a clubes y quienes desde estos excelentes espacios pueden apostar al ocio, la salud y el deporte con una infraestructura ya probada y aprobada por los propios rosarinos.

La agonía del kirchnerismo

El kirchnerismo, como espacio político presidenciable, agoniza. Y esto no es nuevo, ya con la fórmula electoral que encabezó Scioli en 2015 se vislumbraba este fenómeno, dado que ese candidato era alguien que no representaba genuinamente a los k. Incluso no eran pocos los que lo odiaban. Sin embargo, era el único que les podía dar la victoria, justamente por no ser un auténtico kirchnerista. En aquella oportunidad, muchos fieles k decían que él era el elegido porque Cristina no se podía presentar. No obstante, en las últimas elecciones pasó algo que confirma nuestra apreciación: la propia ex mandataria se tuvo que bajar de la candidatura principal, aunque, como buena ilusionista que es, hizo aparecer el hecho como una estrategia magistral. Cuando, en realidad, fue un baño de realismo y asumir que el kirchnerismo ya no podía ganar una elección con un candidato k puro. Ni siquiera mediante su propia líder. Con ese acto, acató también la condición que el peronismo le puso para unirse. Como complemento de la estrategia, para encabezar la fórmula del "Frente de Todos", tuvo que ungir a alguien que tampoco representaba a los k, y que además fue un acérrimo crítico de ella y de su gestión. Por lo visto, y siempre desde la perspectiva presidencial, un espacio político puede languidecer, al menos, de tres formas: por el debilitamiento de los líderes y sucesores, como acabamos de ver; por la inviabilidad de la ideología que encarnan; o por la muerte figurada de algunos políticos oportunistas que se van reciclando solapadamente al compás de discursos políticos menos retrógrados. Apenas comenzó su mandato, el presidente Alberto Fernández tuvo que hacer un ajuste que incluyó hasta los jubilados y que fue elogiado por el mismísimo FMI. Esa decisión, avalada también por Cristina, desvirtúa la habitual demagogia de los líderes k. Este hecho demuestra que un populismo sin plata no funciona y que se ve obligado a sanear la macroeconomía para generar las condiciones que impulsen la generación de riqueza. Como toda ideología efímera, el populismo k debe apelar constantemente al relato, a las mentiras y a los trucos. No hay nada que hacer, por más que estemos en la época de la posverdad, la mentira sigue teniendo patas cortas. Tal vez Cristina debería mirarse en el espejo futurista que Menem, como senador eterno, por los fueros, y sin más menemistas que sus familiares, le brinda.

Controles en mercados de productores

De acuerdo con las publicaciones surgidas en los medios en torno a los agroquímicos y los controles en los mercados de productores caben hacer tres observaciones. 1. Si no se puede determinar el origen del producto la multa la pagará el puestero. Si no se puede determinar el origen es porque la comercialización se hace en negro con lo cual están cometiendo otro delito. Pero la trazabilidad de los alimentos es una herramienta fundamental para las políticas sanitarias y por ende si no se respeta la sanción debe ser ejemplificadora, tanto desde lo impositivo como de lo sanitario. 2. Si transgrede los límites de uso de agrotóxicos es porque multiplica sus ganancias operando ilegalmente, por lo tanto 50.000 pesos de multa no le quita ni un dígito de rentabilidad. Es negocio transgredir aún pagando la multa. 3. Quien transgrede los límites de agrotóxicos está amenazando la salud pública con intoxicaciones de graves consecuencias, pudiendo llegar a la muerte de la población. Ergo, a la sanción sanitaria se le debe sumar una sanción penal con prisión para el responsable. Si la ley no lo contempla así, nuestros legisladores deben modificarla.

Evo Morales haciendo política

Evo Morales ahora usa trajes de lana de alpaca con bordados coloridos y pretendía enquistarse en el poder por 19 años con una votación fraudulenta reconocida por él mismo. Tengo entendido, si mal no recuerdo, que nuestro gobierno alineado con su pensamiento le dio el rango de refugiado político y tiene prohibido los actos políticos. Por respeto a nosotros y al país, debería de abstenerse de hacer comentarios contra EEUU y otros. El solo hecho de decirlo nos hace cómplice pasivos de su pensamiento por los cuales particularmente no estoy de acuerdo, sí lo estoy con declararlo persona no grata y expulsarlo del país. Si quiere disputar el poder que lo haga desde su lugar de origen, salvo que lo estén patrocinando los políticos argentinos, situación que sería nefasta y contribuyendo a desquiciarnos más de lo que estamos. Justo en el momento que el mundo posa los ojos sobre nuestra maltrecha economía no es conducente pasar siquiera por al lado de este personaje. Hay un dicho muy común que viene al caso: dime con quién andas y te diré quién eres.