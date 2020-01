Las jubilaciones y el reajuste

Si alguien se pregunta quiénes son los más perjudicados por la emergencia, no cabe duda que son los jubilados. El sistema previsional lo fue vaciando el Estado durante muchos años. La Anses ha estado haciéndose cargo de subsidios y prebendas que nunca contemplaron beneficios para el sector pasivo. Los jubilados representan el 11% de la población. Las remuneraciones que reciben representan 40,5% del gasto público primario y el 11% del PBI. No hay ningún país del mundo que gaste el 11% de su PBI en jubilaciones y pensiones. Estamos redistribuyendo la pobreza entre los propios argentinos. La suspensión por 180 días de la fórmula de reajuste, el gobierno no se compromete a respetar el porcentaje devengado en ese período con la anterior fórmula, sino que habla de otorgar aumentos con el porcentaje que considere menos oneroso para sus arcas. Es lo mismo que decir; olvídense del 28% que les corresponde. Jubilación proviene del latín “Jubilare”, que significa gritar de alegría. Pero cabe preguntarse si todos los jubilados gritan de alegría cuando dejan de trabajar. Es nuestra defunción laboral y nuestra entrada en el período de la inutilidad social. Lo cual tiene muy poco de júbilo y gozo. Pasas de ser cadáver laboral a zombi de las clases pasivas. Una vez más los jubilados volverán a verse perjudicados a pesar de que éste gobierno, como los anteriores, les prometieron que iban a mejorar su jubilación. ”

Manuel Basanta