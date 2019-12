Las fake news de la estadística

Felicito a Alfredo Coniglio por su carta sobre la manipulación de las cifras en el ámbito de la estadística y el uso político que se les da. Los que tenemos sentido común estamos hartos de escuchar tomaduras de pelo mediáticas como "muere una mujer cada 36 horas por violencia de género", "estudios confiables dicen que las flatulencias del ganado bovino aumentan el cambio climático", y demás sandeces propias de cada nueva moda posmoderna que intentan imponer sus dogmas como si fueran una nueva religión imposible de cuestionar, justificándose con presuntas estadísticas de las que no existe evidencia científica ni consenso unánime (y muchas veces ni siquiera se citan fuentes confiables, solo "peritos" de parte). Estamos asistiendo a la época de la falsificación de la historia, como si no hubiera sido suficiente ya con fraudes como el "Holodomor" en Ucrania, las "armas de destrucción masiva" en Irak, o las "armas químicas" en Siria, y demás fake news que en su momento la historia oficial repetía como verdades de perogrullo y después se demostró que fueron inventos de una elite gobernante vociferadas por su aparato de propaganda mediática para justificar sus maquinaciones políticas.

Mathias Orué Suleimán

La "V" de la antivictoria

Cuando el premier inglés Winston Churchill y el general Charles de Gaulle levantaron la mano haciendo la V de la victoria cuando terminó la segunda guerra mundial había un motivo épico en tal expresión. En un equipo deportivo triunfante sobre otro es hasta simpático, pero que tal gesto lo haga un sórdido corrupto, que por el hecho de que lo manden a su casa cuando la lógica es que no salga de un calabozo no sólo ofende a una sociedad hambrienta de honestidad y decencia sino al ciudadano común que no sabe si comer o pagar los impuestos, es un insulto insoportable. El señor Julio De Vido amagó dejar de comer y la justicia "sensible" lo envió a su casa. Esto es el primer paso, no debe sorprender que en un día no muy lejano a este sujeto lo postulen para futuro gobernante, entonces en vez de la V de la victoria tal vez haga este otro gesto, con los dedos de la mano izquierda haciendo un anillo y con el dedo índice de la mano derecha introduciéndolo repetidamente en el anillo. No quise ser más explícito pero me entendió, ¿no? Por supuesto lo tendríamos merecido.

Hugo Enrique Müller

DNI 6.009.073

Achatar las jubilaciones

Con el proyecto de ley que se enviará al Congreso, una vez más (y ya van . . .) los jubilados que aportaron "fuerte y religiosamente" durante sus años de actividad volverán a verse perjudicados, a pesar de que éste, como los anteriores gobiernos y como los otros candidatos, hasta hace nada les prometieron que iban a mejorar las jubilaciones. Si bien es cierto que las sucesivas moratorias decretadas desde hace casi dos décadas, sumadas a la inclusión de aquellos ciudadanos mayores que no hubieron aportado al sistema hizo duplicar el gasto previsional en términos de PBI, no es menos cierto que hay una cantidad muy grande de jubilaciones y pensiones de privilegio que colaboran para hacer inviable al sistema de reparto estatal. Entonces aparece en imagen "el bobo del escuadrón" que no es, ni más, ni menos que los aportantes de toda la vida, que trabajaron en blanco, se esforzaron y progresaron haciendo que crecieran en la misma medida sus aportes (incluso aquellos que tuvieron dos empleos duplicaron los mismos), pero, a partir de hoy comenzarán a sufrir el achatamiento de sus jubilaciones. Porque con la suspensión por 180 días de la fórmula de reajuste, el gobierno no se compromete a respetar el porcentaje devengado en ese período con la anterior fórmula sino que habla de otorgar aumentos "pagables desde la lapicera del ejecutivo", que es lo mismo que decir olvídense del 28 por ciento que les corresponde.

Mariano Aldao