Las fake news de la estadística

Cuando cursé la asignatura psicología en cuarto año del secundario en el Nacional N°1, la profesora nos decía que esa profesión era el médico del futuro. Cuando en 1964 cursé el primer año de la carrera de Estadística en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR, pensé que era la carrera del futuro, que serviría para tomar decisiones en los distintos campos de la ciencia, la economía, en medicina, política, etcétera. Hoy me doy cuenta de que es una ciencia muy mal utilizada, todo el mundo habla de estadística y la usa como una herramienta muy elemental para recopilar datos, hacer gráficos, sacar porcentajes y luego terminan con conclusiones que no están justificados por los datos obtenidos. Pero lo más grave es que la recopilación de los datos son mediante muestras que no siempre están bien obtenidos, como por ejemplo si saco una cucharada de sopa y la pruebo, puedo decir cómo está la sopa porque esa cucharada es una muestra representativa de la que está en la olla, pero también puede ocurrir que concluya que a la sopa le faltan los fideos, que quedaron en el fondo y no los tuve en cuenta. Pero si saco una cucharada de hogares o personas no es lo mismo, la población no es homogénea y por lo tanto debo recurrir al muestreo, técnica que solo los profesionales estadísticos estudian en profundidad y además son los únicos autorizados por ley en Santa Fe y está en sus incumbencias profesionales. Lamentablemente las encuestas se publican y las usan los políticos, los economistas, los periodistas, etcétera, para justificar sus afirmaciones, pero en pocos casos dan el nombre del profesional que ha diseñado la investigación y el diseño de la muestra que más se adecua a la población en estudio. Solo publican el nombre del organismo responsable. Por lo tanto tengo que terminar diciendo que la mayoría de los estudios estadísticos son Fake News.

Alfredo Coniglio

Sensaciones antagónicas

El acto de sucesión presidencial del 10 de diciembre me dejó sensaciones antagónicas. En primer término el beneplácito de la reafirmación democrática tal como lo indica la Constitución nacional en tiempo y forma, producto de la decisión popular dejando en las urnas su voluntad en un escrutinio transparente. Pero hubo en la asunción del flamante mandatario hechos que deberíamos haber desterrado especialmente en ceremonias protocolares de tal relevancia e importancia y que trasciende a los ojos del mundo. El discurso de unidad y cohesión manifestado por Alberto Fernández tratando de zanjar las diferencias que dividen la sociedad actual fue literalmente opacado por la exposición cargada de odio y venganza cuyo objetivo principal fue azuzar al redil militante y obsecuente al que Cristina Fernández de Kirchner denomina pueblo. Sumado a esto, el destrato no a Mauricio Macri y Gabriela Michetti, sino a la "investidura" de los gobernantes salientes con actitudes inmaduras y rayanas con el mal gusto y la ordinariez. Repitiendo su falta de prejuicios de días atrás en Comodoro Pi con su displicente altanería ante los "increíblemente mudos magistrados" o su ausencia deliberadamente oportuna y capciosa a la cita pacificadora en Luján. Creo que es el principio de algunas diferencias que el "matrimonio" presidencial ha empezado a evidenciar. El país necesita no sólo de idoneidad en los cargos gubernamentales sino también de homogeneidad en sus políticas y honestidad y austeridad en sus actos. Temo por lo expuesto, que las desavenencias (hoy incipientes) entre los Fernández sean causal de un "divorcio" que nos devuelvan al peor de los pasados.

Ernesto Ercoli

Croata agradecida con el Pami I

Soy la croata que estuvo internada en el Pami I, en el segundo piso, y deseo agradecer al personal médico, enfermeras y mucamas por la atención recibida, que fue excelente. Me sentí muy contenida por todos y eso es muy importante para un paciente. Los saludo atentamente. Muchas gracias.

DNI 93.682.532