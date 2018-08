Las cúpulas de la ciudad de Rosario

Rosario es una ciudad de cúpulas y torres. En la céntrica esquina de Corrientes y Córdoba se concentran las tres torres más emblemáticas y representativas de la ciudad: edificio "La Agrícola", peatonal Córdoba y Corrientes 801/35, arquitecto Federico Collivadino, fecha 1907, estilo: renacentismo italiano, posee una de las cúpulas de mayor valor estético. Sobre una de las entradas de la calle Corrientes se puede leer el saludo romano "Salve". Edificio "La Inmobiliaria", Córdoba 1411 y Corrientes 822/29, proyecto de Juan A. Buschiazzo, constructor Candia, años 1914/16, estilo: academicismo francés. Luce una cúpula en ochava de gran porte, con el ascensor metálico tipo jaula. Edificio "La Bolsa de Comercio", Córdoba 1402 y Corrientes 796, arquitecto Raúl Rivera, constructor Candia e Isella, años 1927/29; estilo: academicista francés. Imponente edificio, admirable tanto en su parte externa como interna. Con una gran cúpula y un magnífico grupo escultórico que lo adorna, representado por los dioses Hermes, Ceres y Mercurio. Palacio Fuentes, Santa Fe y Sarmiento, lo hizo construir su propietario, Juan Fuentes, como homenaje y agradecimiento a la ciudad de Rosario. Proyecto del arquitecto Juan Durand, fecha 1922, estilo ecléctico. Posee en la torre un reloj de dos metros de diámetro, un faro lumínico circular y una veleta con un arado. Por su belleza exterior, es un verdadero museo al aire libre. Ex tienda "La Favorita" (hoy Falabella), Córdoba y Sarmiento, La Favorita fue fundada por García Hnos., posee una hermosa cúpula que lleva el nombre de la tienda. "La Bola de Nieve", Córdoba y Laprida; y el Jockey Club de Rosario, ambas obras del arquitecto francés Eduardo Le Monnier; la Asociación Española de Socorros Mutuos, Santa Fe y Entre Ríos; el Club Español, Rioja 1050; Hotel Savoy, San Lorenzo y San Martín; Hotel Majestic, San Lorenzo y Sargento Cabral; Hotel Roma, Santa Fe y Corrientes; Palacio Cabanellas, San Luis y Sarmiento; edificio Federación Agraria (hoy Sala Lavardén), Sarmiento y Mendoza; Palacio Minetti, Córdoba 1450, estilo art decó, con las estatuas "Las Mellizas" en la terraza, en bronce y de 12 metros de altura, que sostienen espigas de trigo en sus manos. La estación Central Córdoba, 27 de Febrero y Juan Manuel de Rosas; torre y cúpula de la Facultad de Derecho; torre cuadriga con cuatro caballos en la sede del gobierno provincial; torre del reloj del Distrito Centro; torre "La Francesa", estación de ómnibus "Mariano Moreno"; Palacio Vasallo, sede del Concejo municipal. Estos son algunos de los hermosos edificios con cúpulas y torres que tiene Rosario. Si los rosarinos hacemos un simple ejercicio y levantamos la vista mirando para arriba, seguramente descubriremos otra ciudad.

Antonio Mogetta

DNI 6.005.840





El descreimiento en la Justicia

Como la Procuración General, encabezada por Jorge García, pidió la absolución en el juicio que se le sigue por mal desempeño al juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, al considerar que no tuvo un mal desempeño cuando liberó al femicida de Micaela García en contra de los informes del Servicio Penitenciario provincial y la Fiscalía (que por ese entonces habían desaconsejado hacerlo), el Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos dictó su absolución. La cantidad de recusaciones pedidas durante el juicio por los abogados defensores del juez como de los acusados incidieron en la decisión del procurador García, que basó su argumentación en una "colisión de principios" y afirmó que los jueces pueden tomar decisiones erradas pero eso no constituye "causal de mal desempeño", algo así como decir "pueden fallar en sus fallos, pero eso no importa". Esta resolución va a contramano de los reiterados reclamos sociales ante el Poder Judicial de la Nación.

Juan Manuel Irala







Haciendo un poco de memoria



Como por mi edad soy desmemoriado, guardo los recortes de diarios, revistas y todo material que me permita recordar nuestra historia reciente, sin divagar ni mentir. Encontré un recorte que había olvidado, transcribiéndolo para mis amigas y amigos. (Diario La Nación- (4/6/2018). "Una década atrás, el hallazgo de 790.550 dólares al abrir una valija del vuelo "Presidencia Argentina (caso Antonini) prescribió". (Venía de República de Venezuela). Como parte de la ciudadanía critica al actual presidente y olvida el gobierno K que recibió, me permito recordar verdades que molestan a los defensores de los corruptos. Hace diez años y once meses, una agente de la Policía de Seguridad (PSA), María Luján Telpuk, ordenó abrir una valija del vuelo de "Presidencia Argentina", que contenía un contrabando de miles de dólares. Protagonistas: Claudio Uberti (interventor de Onccovi), después del descubrimiento, renunció. Guido Alejandro Antonini Wilson continúa en Key Biscayne y reafirma que la valija era de Uberti, acotando: "Esta gente con plata logró lo que buscaba". En Buenos Aires, el expediente pasó por tres jueces. Llegó hasta la Corte Suprema, que ordenó investigar el contrabando. La fiscal María Luz Rivas Diez probó el rol clave que Uberti asumió, desde que se descubrió el contrabando en la madrugada del 4 de agosto de 2007. La fiscal fue llamada para entrevistarse con el presidente Néstor Kirchner, en la Quinta de Olivos. Comentario de la fiscal Rivas Diez, que impulsó la investigación: "Luchamos contra molinos de viento. El poder político protegió a Uberti". Según evidencias de USA y Argentina, el dinero provino de Venezuela, de Rafael Reiter Muñoz. Detenido en España por presuntos sobornos y lavado de dinero, juzgado en Texas, USA. Según evidencias recolectadas en Argentina y USA, el dinero a transportar en varios viajes era para financiar la campaña presidencial de Cristina.

Carlos A. Borisenko

DNI 4.340.294







Asesinatos y derechos humanos



Dos jóvenes mujeres policías y madres de familia han sido asesinadas por delincuentes en los últimos días. Son hechos que duelen y conmueven a la mayoría, aunque lamentablemente no a todos. Al menos las "organizaciones de derechos humanos" no han dicho ni una palabra, y lo peor es que sabemos bien que si en vez de esas mujeres policías, los muertos hubieran sido los delincuentes, esas organizaciones ya estarían dando comunicados y armando manifestaciones de protesta.

DNI 6.065.831





Debemos estar por la vida



Durante años, muchos años, no hemos hablado de aborto en nuestra sociedad. Todos hemos silenciado su existencia, quizás por dolorosa, quizás por vergonzante. Hoy se han roto esas barreras autoimpuestas, nos hemos expresado en su totalidad, y lo hemos hecho con absoluta valentía. Fue lamentable que fanáticos exabruptos de algunos trasnochados, o tendenciosos manifestantes contrarios a las grandes transformaciones que tanto necesitamos, confundieran a algunas personas de buena voluntad. Ahora el Senado tiene la palabra. El pueblo, alerta, observa y espera. Si no le permiten a nuestra Patria entrar con grandeza en el siglo XXI, y dejan que todo siga igual que siempre, seguiremos siendo cómplices silenciosos de la muerte de niños por nacer y de jóvenes mujeres de humilde condición.

Edith Michelotti







Los dichos del doctor Abel Albino



No sé qué nivel de certeza pueden tener los dichos del doctor Abel Albino respecto a la efectividad de los preservativos en la prevención del sida, pero sí intuyo que la intencionalidad de sus dichos es, entre otras cosas, la de reprocharnos que nos comportemos sexualmente peor que los animales, que no marquemos diferencias con ellos, y que no vivamos la sexualidad como seres humanos. Como él no puede decirnos "enderecen sus vidas, promiscuos, y usen la razón para no desbordarse sexualmente, que eso no es bueno ni les conviene", acudió a referirse de una manera sutil, cargando sus dardos sobre la acción de los profilácticos, más que sobre los que los usan. Pero, seguramente, el hombre debe haber deseado decir "escuchen los argentinos y reflexionen, estamos llamados a ser una nueva y gloriosa nación, no un reflejo de Sodoma y Gomorra". Y como yo no tengo la suficiente autoridad moral para apuntalar sus dichos, voy a recurrir a San Pablo –que consideraba a nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo–, quien en una de sus cartas, muy prudentemente, nos dice: "Sabemos que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor". A lo que, más adelante, agrega: "No tengan relaciones indebidas con los que no creen. Porque, ¿qué tienen en común la justicia con la iniquidad, o la luz con las tinieblas? ¿Qué entendimiento puede haber entre Cristo y Belial ("el de ganancias corruptas con el auxilio de Satán")?, o ¿qué unión entre el creyente y el que no cree? ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Somos el templo del Dios viviente, como lo dijo el mismo Dios: 'Yo habitaré y caminaré en medio de ellos; seré su Dios y ellos serán mi pueblo".

Daniel Chávez

DNI 12.161.930