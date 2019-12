Las cosas por su nombre

Gran revuelo: el secretario Rubinstein renuncia luego de que el presidente Macri deroga "su protocolo de aborto".Y algunos se preguntan por qué lo deroga si es algo que ya existía y sólo lo publicó. Error y otra mentira más con la que se confunde a la opinión pública. El aborto en nuestro país está contemplado para casos de violación o cuando existe un peligro cierto de muerte para la madre. Rubinstein dice en una carta al presidente Macri, que "el protocolo derogado sólo era una guía de actuación destinada a los médicos y equipos de salud para darles certezas y protección". Pero el ex secretario de Salud no termina de aclarar que además ese "protocolo" incluía una cláusula donde niñas de 13 años podían solicitar la práctica de ILE sin consentimiento de un adulto, aun cuando esta práctica no implicara riesgo para su salud, y sin necesitar siquiera una denuncia policial que acredite dicho delito. Algunos dirán que está bien porque entonces la niña no es "victimizada" dos veces, pero se olvidan de algo importante: la vida del niño por nacer al que se descarta porque sí. También se olvidan que un violador, que va a seguir violando niñas y asesinando bebés producto de esas violaciones, queda totalmente impune y protegido porque no se exigirá la denuncia policial. Las víctimas de sus vejámenes sufrirán en silencio toda su vida porque la violación es un estigma que no sana así nomás, al que se le agrega el sometimiento a un aborto, que también dejará marcas en su psiquis. Un punto más, se va en contra de la "objeción de conciencia". ¿Por qué obligar a un profesional médico a realizar un aborto cuando su formación, su conciencia, sus valores, se lo prohíben? El embarazo no deseado debe ser prevenido con educación, con la utilización de métodos anticonceptivos y no con la eliminación del bebé en el vientre materno. Y, antes de que "salten" con que es "salud pública", digo que nunca podrá ser salud la muerte de nadie, salvo en los casos en que está especificado y a los que ya me referí.

Ángel Cappelletti, filósofo libertario

Se cumplieron 25 años del fallecimiento del doctor Ángel J. Cappelletti, eminente docente e investigador, militante y propagandista del anarquismo. Autor de 80 libros que abarcan temas tan diversos como la filosofía antigua, medieval, clásica, moderna y contemporánea. Cappelletti fue un digno y brillante discípulo del filósofo italiano Rodolfo Mondolfo, con él estudió y tradujo del griego a Heráclito. Cappelletti fue uno de los profesores que renunciaron ante la intervención inquisitorial de las universidades públicas. Cappelletti nos ha legado biografías insoslayables de la filosofía y la filosofía política tales como Giordano Bruno, Saint Simon, Blanc, Blanqui, Babeuf, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, así como exhaustivos trabajos sobre pensadores contemporáneos como Cornelius Castoriadis. Dictó una multiplicidad de conferencias sobre cuestiones tan importantes como la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Guerra Civil de España y la Revolución Libertaria. Reconocido en Latinoamérica y Europa. Evocamos su memoria como hombre que cultivó una ética solidaria y referente del anarquismo.

Traspaso presidencial

El 10 de diciembre se realizará el traspaso presidencial, el mismo es como corresponde en un país democrático. Lamentablemente, el nuevo presidente encontrará algo nunca ocurrido en nuestra historia, ningún gobernante le dejó a su sucesor semejantes vencimientos de deudas, el total de la misma asciende a 360.000 millones de dólares. En los próximos cuatro años los vencimientos ascienden a 178.000 millones, o sea el 40 por ciento de nuestro PBI. Esto demuestra que la gestión que entrega el mandato produjo este terrible desastre económico, a sabiendas de que ellos no iban a ser quienes tendrían que ocuparse de resolver este problema, ocupándose solamente de tomar deudas y fugar el 90 por ciento de las mismas, sabiendo que todo pago sería a partir de 2020, el gobierno que se retira no es que fracasó económicamente sino que realizó un saqueo exitoso para un selecto grupo de amigos, bancos y financieras.